El restaurant que causa furor és en aquest poble de Lleida: menú econòmic i qualitat

En ple cor de Lleida, un racó gastronòmic s'ha convertit en el favorit d'aquells que busquen menjar bé sense buidar-se les butxaques. Aquest lloc ha captat l'atenció gràcies a la seva irresistible combinació de tradició, qualitat i un preu que no té competència.

Amb una proposta basada en els sabors de sempre, aquest restaurant ha aconseguit que tant locals com visitants parlin meravelles de la seva cuina. Ofereix una experiència gastronòmica autèntica sense complicacions ni adorns innecessaris.

Un menú per a tots els gustos

Situat a Coll de Nargó, el restaurant Call Tahussa està revolucionant la cuina catalana amb el seu menú de temporada a només 24 euros. Aquí, pots triar entre 6 primers, 9 segons i 6 postres que destaquen per la seva essència casolana. Entre les opcions més aclamades hi ha els canelons rostits, la torrada d'escalivada i el clàssic pollastre a la brasa.

També s'atreveixen amb combinacions més sorprenents, com els peus de porc amb gambes, que barregen textures i sabors de manera magistral. I per tancar amb brotxa d'or, les seves postres no es queden enrere. Des d'un cremós coulant fins a un innovador xuixo de crema a la brasa, cada mos és únic.

Si ets amant dels caragols a la llauna o les carns a la brasa, aquest és el teu paradís, ja que són la seva especialitat. A més, els seus ingredients frescos i de qualitat asseguren que cada plat sigui una autèntica delícia. Cada preparació està cuidada al detall, respectant les receptes tradicionals, però amb un toc personal que sorprèn.

Tradició i encant a Coll de Nargó

Call Tahussa no és només un restaurant, és un homenatge a la cuina catalana, la seva especialitat reflecteix el compromís amb les arrels i la tradició culinària de tota la regió. L'ambient acollidor i el tracte proper fan que cada visita sigui especial. A més, la seva aposta per ingredients locals i de temporada reforça el seu compromís amb una gastronomia sostenible i autèntica.

La clau del seu èxit? Plats que expliquen històries, preus que sorprenen i un entorn que convida a quedar-se. Si busques una experiència que reuneixi tradició i bon preu, Call Tahussa és el lloc que has de visitar.