Arriba aquest dilluns a Lidl l'invent que la teva salut demana a crits i per menys de 25 euros

Lidl ha afegit al seu catàleg un aparell d'electroestimulació que s'ha convertit en un dels productes més venuts de la cadena. Aquest dispositiu 3 en 1 combina tecnologia avançada amb funcionalitat, oferint alleujament del dolor, estimulació muscular i relaxació en un sol aparell. Amb característiques dissenyades per a la cura personal, és una opció ideal per a aquells que busquen millorar el seu benestar des de casa.

Un dispositiu multifunció per a la cura personal

L'aparell d'electroestimulació de Lidl destaca pels seus tres modes principals: TENS, que alleuja dolors localitzats; EMS, que estimula i tonifica els músculs; i MASS, que proporciona massatges relaxants. Aquestes funcions permeten personalitzar el tractament segons les necessitats individuals, des de tractar tensions musculars fins a gaudir d'un moment de relaxació.

El dispositiu inclou 14 programes preestablerts i 25 nivells d'intensitat, cosa que el fa adaptable per a diferents usuaris i àrees del cos. A més, compta amb dos canals ajustables per separat, cosa que permet treballar diferents zones al mateix temps, optimitzant cada sessió.

Les quatre coixinets adhesius d'elèctrodes asseguren una aplicació còmoda i precisa. Per la seva banda, el sistema de detecció de contacte garanteix la seguretat i efectivitat del tractament. Això el converteix en una eina accessible tant per a principiants com per a usuaris experimentats en electroestimulació.

El seu temporitzador ajustable permet sessions de fins a 30 minuts, proporcionant flexibilitat per incorporar tractaments ràpids i efectius en la rutina diària. És un dispositiu dissenyat per adaptar-se al ritme de vida de qualsevol persona.

Portabilitat i disseny pensat per a l'usuari

El disseny compacte i lleuger de l'aparell d'electroestimulació de Lidl el fa fàcil de transportar i utilitzar en qualsevol lloc. La seva pantalla LCD mostra de manera clara els paràmetres del programa, com la intensitat, el temps restant i el mode seleccionat. Així facilita el seu ús fins i tot per a aquells que no estan familiaritzats amb aquest tipus de dispositius.

El set inclou piles AAA de 1,5 V, cables de connexió i quatre coixinets grans de 50 x 50 mm. Això garanteix que el dispositiu estigui llest per utilitzar des del primer moment. La seva funció d'apagat automàtic és un plus que assegura un consum eficient de bateria i major seguretat durant l'ús.

A més, la versatilitat d'aquest aparell el converteix en una eina útil per tractar diferents àrees del cos, com coll, esquena, cames, braços i articulacions. És perfecte per a aquells que busquen alleujar dolors específics o tonificar músculs sense necessitat d'acudir a un gimnàs o centre especialitzat.

Lidl ha dissenyat aquest producte pensant en oferir una solució de qualitat i accessible, posicionant-lo com una de les millors opcions del mercat. La seva facilitat d'ús i disseny pràctic el converteixen en un aliat imprescindible per a la cura personal.

Una inversió intel·ligent per al benestar

L'aparell d'electroestimulació de Lidl és una solució versàtil i eficaç per millorar el benestar des de casa. Les seves funcions TENS, EMS i MASS, juntament amb el seu disseny portàtil i tecnologia avançada, el converteixen en una eina imprescindible per a la cura corporal.

Amb múltiples programes, nivells d'intensitat i accessoris inclosos, aquest dispositiu s'adapta a les necessitats de qualsevol usuari. És ideal per a aquells que busquen alleujar dolors, tonificar músculs o gaudir de massatges relaxants en la seva rutina diària. Per un preu rebaixat de 24,99 euros tens un aparell molt útil i recomanable.

