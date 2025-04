Dilluns arriba una bomba a Lidl: el que la teva cuina demana a crits per menys de 10 euros

Lidl continua oferint solucions innovadores per a la cuina amb el seu últim producte, dissenyat per fer més fàcils les tasques diàries. Aquest accessori és perfecte per a aquells que busquen precisió i comoditat al moment de mesurar ingredients i líquids. Amb una tecnologia moderna i un disseny funcional, es posiciona com una opció ideal per millorar l'experiència a la cuina.

Precisió i facilitat d'ús en un sol aparell

Aquest article de Lidl compta amb una funció que permet mesurar líquids fins a 1,5 l i pesar ingredients sòlids fins a 5 kg. La seva pantalla LCD facilita la lectura de les medicions, mentre que els controls senzills asseguren que qualsevol persona pugui fer-lo servir sense complicacions. A més, ofereix conversions entre diverses unitats com grams, unces, lliures: unces, mil·lilitres, unces líquides i tasses, adaptant-se a diferents tipus de receptes.

Una de les característiques que més destaquen és el seu got mesurador extraïble, cosa que facilita la seva neteja després de cada ús. Això resulta especialment útil per a aquells que busquen estalviar temps en realitzar les seves tasques culinàries. A més, la funció de tara permet restar el pes dels recipients, fent més senzilla la mesura precisa dels ingredients.

La gerra també compta amb un sistema d'apagat automàtic, cosa que garanteix un ús eficient de la bateria. Els indicadors de sobrecàrrega i de canvi de bateria són útils per mantenir el producte en bon estat durant més temps. Inclou una pila de 3 V CR2032 i un manual d'instruccions per facilitar la seva utilització.

Aquest producte estarà disponible a les botigues físiques de Lidl a partir d'aquest dilluns durant una setmana. Això permetrà als clients trobar-lo fàcilment als lineals. No obstant això, també està disponible per a la seva compra en línia, cosa que ofereix una opció més còmoda per a aquells que prefereixen fer les seves compres des de casa.

Mida compacta per guardar-lo sense problema

Aquest utensili té unes dimensions de 23,1 cm de llarg, 13,4 d'ample i 17,2 d'alt, cosa que el converteix en un accessori fàcil d'emmagatzemar a la cuina. La capacitat de la gerra mesuradora és de 1,5 l, suficient per a la majoria de les receptes de mida familiar. Amb un rang de pesatge de fins a 5 kg i una graduació d'1 g, 0,05 oz o 1/8 tassa, ofereix gran precisió per a la preparació d'aliments.

El preu d'aquest útil accessori és de 9,99 euros, cosa que el converteix en una opció assequible per a aquells que busquen funcionalitat sense gastar massa. Aquesta relació qualitat-preu fa que sigui una de les millors opcions al mercat, especialment si considerem la capacitat de mesura i el seu disseny pràctic.

El producte també és ideal per a aquells que valoren la practicitat a la cuina, ja que la mesura precisa i la neteja fàcil permeten estalviar temps. A més, el seu disseny compacte facilita el seu ús en espais petits o en cuines amb molt d'equip. No cal ser un expert per treure el màxim profit d'aquest utensili, ja que està pensat per facilitar-te la vida diària.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis