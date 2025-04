Aquest dolç de Dia aixeca passions i promet ser el millor de l'estiu: 2 euros

Dia ha llançat un producte que ha causat sensació entre els seus clients pel seu sabor únic i refrescant. Amb una combinació que barreja ingredients exòtics i textures sorprenents, aquest nou article promet ser un èxit per a tots els que busquen una experiència deliciosa. Aquesta novetat ha cridat l'atenció ràpidament i es perfila com un dels favorits de la temporada.

Així és l'última temptació de Dia

Aquest gelat es distingeix per la seva composició acuradament elaborada, amb una base de xocolata blanca amb sabor a coco que cobreix la major part. La salsa de mango i fruita de la passió afegeix un toc tropical i refrescant, equilibrant perfectament els sabors. A més, la cobertura de xocolata blanca completa l'experiència, oferint una capa extra de dolçor.

Els trossets de galeta amb sabor a coco són el toc final que converteix aquest gelat en una opció única. Aquests petits fragments cruixents aporten una textura que contrasta amb la suavitat del gelat i la salsa. La combinació d'aquests ingredients fa que cada mos sigui una deliciosa barreja de sabors i textures, perfecta per als més llaminers.

El producte ve en una caixa que conté tres unitats, cosa que el fa perfecte per compartir o gaudir en porcions individuals. Aquesta mida facilita el seu emmagatzematge i consum, adaptant-se a diverses situacions. La seva presentació en format bombó el converteix en una opció neta i pràctica per gaudir sense complicacions.

Perfecte per donar-nos petits capricis

Aquest gelat proporciona aproximadament 328 calories per cada 100 grams de les quals 20 grams corresponen a greixos, sent 14 grams greixos saturats. Els hidrats de carboni sumen 34 grams, dels quals 32 grams són sucres. A més, ofereix 2,9 grams de proteïnes i només 0,18 grams de sal, cosa que el converteix en una opció moderada dins de la seva categoria.

A causa de la combinació d'ingredients com la xocolata blanca i la salsa de fruites, aquest gelat no és tan saludable. No obstant això, el seu preu accessible i la mida pràctica el fan adequat per a aquells que gaudeixen d'un caprici ocasional sense complicacions. Si es consumeix amb moderació, pot ser una opció perfecta per a un antull dolç durant el dia.

La disponibilitat d'aquest gelat a les botigues Dia s'ha convertit en una excel·lent oportunitat per a aquells que busquen productes innovadors i accessibles. Gràcies al seu format de tres unitats per caixa, és fàcil gaudir-lo en porcions petites o compartir-lo entre diversos. Això fa que sigui una opció còmoda tant per a consum individual com familiar, adaptant-se a diverses necessitats.

El preu d'aquest gelat de Dia és de 2,69 euros per caixa de 210 grams, cosa que el converteix en una excel·lent opció per a aquells que busquen qualitat sense gastar massa. Aquesta relació qualitat-preu reforça la proposta de Dia d'oferir productes deliciosos i accessibles. Així satisfà les expectatives dels clients sense que hagin de comprometre el seu pressupost.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis