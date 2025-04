Aldi segueix els passos de Costco i Walmart i no agradarà gens als americans

Aldi ha viscut un ascens impressionant en els últims anys als Estats Units. Amb un model de negoci centrat en la simplicitat, preus baixos i productes de qualitat, la cadena alemanya de supermercats ha aconseguit conquerir milions d'americans. A mesura que la marca continua la seva expansió a tot el país, els aranzels de l'era Trump poden afectar la seva estratègia de preus.

Com afecten els aranzels els preus d'Aldi?

Bruno Sánchez, portaveu d'Aldi USA, va explicar en una recent entrevista com els aranzels canvien l'estructura de preus de l'empresa. "El model de negoci d'Aldi es basa en l'eficiència i simplicitat i en implementar-se els aranzels, hi ha una pressió sobre els nostres costos. Encara que intentarem minimitzar l'impacte en el preu final per al client, algunes categories podrien veure augments moderats", va comentar Sánchez.

Productes nacionals vs. importats: el 75% de l'oferta d'Aldi és local

Aldi ja s'enfronta a una competència ferotge al mercat, però la seva estratègia s'ha centrat a oferir productes frescos i d'alta qualitat a preus baixos. D'acord amb Sánchez, al voltant del 75% dels aliments que Aldi ofereix a les seves botigues dels Estats Units provenen de producció local. Només un 25% dels productes són importats de països on els aranzels podrien tenir un impacte directe en els costos.

Els aranzels: Augment de preus en productes importats?

"Els articles amb components provinents de països subjectes a nous aranzels podrien experimentar augments en els costos de la cadena de subministrament", va explicar Sánchez. No obstant això, Aldi té un equip d'abastament global preparat per reaccionar davant aquests canvis. "Podríem buscar nous proveïdors o fins i tot augmentar la producció local si les condicions ho permeten", va afirmar.

Més productes locals als prestatges d'Aldi?

Sánchez no va descartar que, de fer-se més cars els productes importats, Aldi podria oferir més productes locals. "Sempre hem preferit productes fabricats i cultivats als Estats Units quan és possible, per la qual cosa l'augment dels aranzels podria beneficiar els productors nacionals", va assenyalar. No obstant això, la disponibilitat i qualitat dels productes també són factors clau que Aldi ha de tenir en compte per poder seguir satisfent les expectatives dels consumidors.

Transparència i adaptació: Aldi segueix compromès amb preus baixos

La cadena de supermercats ha estat clara en el seu missatge: malgrat els aranzels, Aldi segueix compromès amb oferir preus baixos als seus clients. "La transparència és essencial. Si hi ha variacions en els preus o l'origen dels productes, els clients ho entendran si mantenim la qualitat i seguim proporcionant un valor inigualable", va dir Sánchez.

Aldi també està preparada per adaptar-se ràpidament amb els aranzels. "La nostra cadena de subministrament és una de les nostres fortaleses. Estem llestos per actuar amb rapidesa, protegint tant l'empresa com la butxaca dels clients", va comentar.