Què passa amb Jack Daniel's als Estats Units? El que diu l'empresa

Jack Daniel's és una de les marques de whisky més emblemàtiques del món. Fundada el 1866 a Lynchburg, Tennessee, ha mantingut la seva recepta i procés artesanal des de fa més de 150 anys. El seu característic sabor i la seva icònica ampolla l'han convertit en un símbol de la cultura nord-americana.

Un cop inesperat per a Jack Daniel's

Ara, la companyia afronta un nou repte. Algunes províncies al Canadà han decidit retirar licors nord-americans de les seves prestatgeries, afectant directament Jack Daniel's. La mesura es va implementar just abans que els Estats Units anunciessin la suspensió d'aranzels en el sector, cosa que va generar incertesa en el mercat.

Lawson Whiting, CEO de Brown-Forman, empresa propietària de Jack Daniel's, va expressar la seva frustració: "Això és pitjor que un aranzel perquè, literalment, et treu les vendes", va afirmar en una conferència financera. Malgrat el problema, la companyia va minimitzar l'impacte. Segons Whiting, Canadà representa només l'1% de les vendes totals de la marca.

Reaccions a Tennessee, Estats Units

A Tennessee, la preocupació es va centrar en els agricultors locals. Legisladors de l'Estat van assenyalar que els aranzels afecten més la producció que les vendes de whisky.

El representant William Lamberth va assegurar que la marca no corre perill. "No crec que haguem de preocupar-nos que Jack Daniel's sigui el producte que vagi a fer fallida a causa dels aranzels internacionals", va comentar. "Sembla ser bastant popular a tot el món."

Des de la indústria de begudes alcohòliques als Estats Units, la suspensió d'aranzels va ser ben rebuda. Empresaris del sector van destacar els beneficis de l'acord comercial entre Estats Units, Canadà i Mèxic (USMCA).

L'acord que busca protegir la indústria

El Consell de Begudes Espirituoses Destil·lades dels Estats Units va celebrar la decisió. En un comunicat, van destacar la importància de l'acord. "La decisió del president Trump de suspendre els aranzels a les importacions de Mèxic i Canadà que compleixen amb l'USMCA és una gran notícia per a les indústries de begudes espirituoses".

"Volem brindis, no aranzels", sentenciava. L'impacte d'aquests aranzels va més enllà dels fabricants. Swonger, portaveu del sector, va destacar que tota la cadena de producció es veu afectada.

"Els nostres socis agrícoles, tot comença des del gra fins al got, passant pels destil·ladors, els bars, els restaurants i els cambrers", va explicar. "Però, per descomptat, no oblidem els consumidors, els consumidors canadencs que estimen el whisky de Tennessee." Jack Daniel's afronta un nou repte. Els seus pròxims passos podrien definir el futur del comerç de licors a la regió.