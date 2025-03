Costco descobreix una nova amenaça als Estats Units i no és Walmart

Costco i Walmart tenen una seriosa amenaça. Un recent estudi ha identificat un supermercat que els està superant en preus baixos. Market Basket, sense necessitat de membresies, s'ha convertit en una opció atractiva per als consumidors que busquen estalviar sense perdre qualitat.

Costco té nou rival

L'anàlisi, realitzat per la firma Dunnhumby, va avaluar la competitivitat dels minoristes en temps d'inflació. La investigació va posicionar Market Basket com el supermercat amb els preus més baixos del país. El destacava com el minorista de queviures més competitiu en l'actualitat.

A Costco es requereix pagar una membresia anual, mentre que Walmart ha vist augments en els seus preus. En canvi, Market Basket ofereix productes accessibles sense costos addicionals. L'informe indica que els clients poden estalviar fins a un 10% en comparació amb altres cadenes.

Preus baixos sense sacrificar qualitat

Amb la inflació afectant el cost de vida, molts consumidors busquen opcions més econòmiques sense renunciar a la qualitat. Market Basket ha aconseguit equilibrar ambdues coses, oferint productes frescos com formatges importats i sushi preparat en el mateix establiment.

La cadena també ha rebut reconeixement per la seva relació entre preu i qualitat. Publicacions com Consumer Reports l'han catalogat entre les millors del país. Actualment, Market Basket compta amb més de 90 botigues a Massachusetts, New Hampshire, Maine i Rhode Island.

Una història d'èxit i conflictes familiars

Market Basket no només ha crescut pels seus preus baixos, sinó que també ha passat per conflictes interns. La història de l'empresa ha estat marcada per disputes legals que han afectat la seva direcció.

El negoci va néixer el 1954, quan els germans Mike i George Demoulas van adquirir Demoulas Market a Lowell, Massachusetts. L'empresa va prosperar, però la sobtada mort de George va desencadenar una llarga batalla legal.

Després de la seva defunció, es va descobrir que Mike havia pres el 50% del negoci sense el consentiment de la família de George. Això va portar a una demanda que va dividir els hereus.

La lluita pel control de l'empresa

El 2008, Arthur T. Demoulas, fill de Mike, va assumir la presidència de l'empresa. Sota el seu lideratge, les vendes van créixer i la plantilla d'empleats va augmentar.

No obstant això, el 2014, una disputa en la junta directiva va provocar la seva destitució. Un familiar va votar a favor d'Arthur S. Demoulas, descendent de George, qui va aconseguir recuperar el control del negoci.

Malgrat aquests conflictes, Market Basket continua creixent i consolidant-se com una alternativa econòmica per als consumidors als Estats Units. La seva estratègia de preus baixos representa una amenaça real per a Costco i altres cadenes minoristes.