Nova York, de dol: tanca per sempre un dels seus restaurants més estimats

Un dels restaurants italians més antics de Nova York ha tancat definitivament les seves portes. Ferdinando’s Focacceria, un històric local a Brooklyn, va anunciar el seu comiat de manera sorprenent a través de xarxes socials. La notícia ha generat nostàlgia entre els clients habituals, que no van tenir l'oportunitat de gaudir d'un últim àpat en l'icònic establiment.

Nova York plora: Un tancament inesperat

Ubicat al 151 de Union St, Ferdinando’s Focacceria portava més d'un segle servint plats tradicionals sicilians. El seu ambient clàssic i el seu menú senzill van atreure generacions de comensals, inclosos famosos com Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese i Sean Penn.

El comiat va arribar amb un missatge a Instagram, on els propietaris van expressar la tristesa de tancar un negoci amb tanta història. “Degut a circumstàncies imprevistes, la nostra família ha pres la difícil i dolorosa decisió de tancar permanentment Ferdinando’s”, van escriure. També van explicar per què no hi va haver un últim servei. “Desaparèixer en el capvespre de Red Hook en silenci, sense fanfàrries, ens va semblar el comiat més apropiat i discret”, van mencionar.

Els propietaris van agrair el suport de generacions de clients i van dir esperar que el restaurant sigui recordat amb afecte.

El motiu darrere del tancament

El missatge no va explicar la raó exacta del tancament, el seu propietari. No obstant això, Frank Buffa, va aclarir en una entrevista amb Gothamist que el seu estat de salut va tenir molt a veure en la decisió. Als seus 75 anys, Buffa pateix problemes d'esquena que li impedeixen treballar amb la mateixa intensitat d'abans. “S'ha tornat difícil mantenir el ritme que aquest negoci requereix”, va explicar.

Malgrat el tancament, el propietari no descarta que el restaurant pugui tornar a obrir. Segons va comentar, hi ha almenys dues persones interessades a continuar amb el llegat de Ferdinando’s.

El secret de l'èxit: autenticitat i un menú sense complicacions

Ferdinando’s Focacceria es caracteritzava per la seva senzillesa. La seva decoració mantenia l'estil d'un restaurant del passat i la seva carta oferia poques opcions, però totes ben definides. “No necessites una hora per llegir el menú: tres plats, tres peixos, tres carns. Simple, no pots equivocar-te”, va comentar Buffa en una entrevista amb ABC News.

Aquesta mateixa filosofia s'aplicava a les begudes. “Tenim cervesa italiana, cervesa americana, i ja. Per a esmorzars i berenars, llet regular. Quan vaig arribar a aquest país només hi havia un tipus de llet: regular”, va recordar amb humor.

Un restaurant que mai va canviar la seva essència

En una època en què la majoria de restaurants s'adapten a les noves tecnologies, Ferdinando’s Focacceria es va mantenir fidel a les seves tradicions. Buffa mai va permetre que els seus plats es venguessin a través d'aplicacions de lliurament. “Mai vaig fer lliuraments, mai em vaig ficar amb aquestes empreses, com es diuen? Uber i l'altra, Grubhub. Si posés això al telèfon, sonaria com el 911”, va dir en to de broma.

Un buit a la comunitat de Brooklyn

El tancament de Ferdinando’s deixa un espai difícil d'omplir a Brooklyn. Durant 121 anys, va ser un punt de trobada per a amants de la cuina siciliana. I no només això, també un exemple de negoci familiar que va resistir al pas del temps. Ara, els seus fidels clients esperen que, amb sort, algú pugui continuar amb el seu llegat i tornar-li la vida a aquest històric restaurant.