Acaba d'arribar a Mercadona i és perfecte per a aquesta primavera: corre que vola

Mercadona ha llançat alguna cosa perfecta per donar-li aquest toc de color que necessites aquesta primavera. Si ets fan dels tons frescos i vibrants, aquesta novetat serà la teva aliada per lluir un look impecable sense esforç. No podràs resistir-te a anar a les botigues de Mercadona per poder fer-te amb ella com més aviat millor.

Nous colors per alegrar la primavera

Els nous esmalts de Mercadona venen en tres tons principals: lila, rosa i turquesa. Aquests colors estan dissenyats per donar un toc de frescor i vitalitat a les teves ungles, perfectes per a la primavera. L'acabat setinat dels esmalts li dona una brillantor suau, sense ser massa brillant, i assegura que el color romangui durant més temps.

Aquests esmalts de Mercadona s'apliquen fàcilment i cobreixen les ungles amb només una capa. Amb la fórmula d'assecat ràpid, no hauràs d'esperar gaire perquè les teves ungles estiguin llestes. A més, els colors disponibles s'adapten a diferents gustos i estils, des d'un look més suau i delicat fins a un de més vibrant i cridaner.

El disseny de l'esmalt i la seva fórmula permeten que la manicura duri més temps, sense que es descascarin ràpidament. Si busques un esmalt que resisteixi el teu dia a dia, els esmalts de Mercadona són l'opció perfecta. I tot això per un preu assequible que no compromet la qualitat.

Aquests nous tons de Mercadona també permeten que puguis personalitzar el teu look depenent de l'ocasió. Ja sigui per a un esdeveniment especial o per a un dia d'oficina, aquests esmalts s'adapten a totes les situacions. I és que, a més, proporcionen un toc elegant a les teves ungles.

Disponibles ja a les botigues de Mercadona

El preu d'aquests esmalts de Mercadona és de només 2,50 euros, cosa que els converteix en una opció molt econòmica. Per aquest preu, no només obtens un esmalt de qualitat, sinó també una àmplia gamma de colors per triar. Aquest preu és molt més accessible que altres marques d'esmalts al mercat, cosa que fa que Mercadona ofereixi una excel·lent relació qualitat-preu.

Pots trobar aquests esmalts a totes les botigues físiques de Mercadona o comprar-los directament a la seva botiga en línia. Això facilita la compra per a aquells que no tenen temps d'anar a la botiga. A més, Mercadona ofereix un servei de lliurament ràpid, cosa que fa que la compra sigui més convenient.

El millor d'aquests esmalts de Mercadona és que no sacrifiquen la qualitat malgrat el seu preu assequible. La fórmula està dissenyada per durar, amb colors que romanen vius i brillants durant dies. Així, no només estalvies diners, sinó que també gaudeixes d'un producte de qualitat que et garanteix un acabat professional.

A més, els nous esmalts de Mercadona estan disponibles en diversos tons, cosa que et permet triar el color que millor s'adapti al teu estil. Des de colors suaus per al dia a dia fins a tons més cridaners per a ocasions especials, aquests esmalts ofereixen versatilitat per a tots els gustos.

Preus i ofertes actualitzats el dia 21/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis