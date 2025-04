Ha arribat la felicitat a Lidl amb l'invent que necessites per a aquest estiu: s'esgota

Lidl ha llançat una opció econòmica i funcional per a aquells que busquen més privacitat a casa seva. Dissenyada per a aquells que desitgen gaudir del seu balcó o terrassa sense preocupar-se per les mirades alienes, aquesta solució és molt fàcil d'instal·lar. Ofereix una forma pràctica de millorar qualsevol espai exterior.

Protecció contra els curiosos

La malla d'ocultació de Lidl té unes mesures aproximades de 600 x 75 cm, ideal per cobrir baranes de balcons o terrasses. El seu color gris és discret i s'adapta perfectament a qualsevol estil de decoració exterior. Fabricada amb un material resistent a esquinçaments, la malla garanteix durabilitat i resistència, fins i tot en condicions d'ús diari.

A més, aquesta malla està especialment dissenyada per resistir les inclemències del temps. És resistent als raigs UV, cosa que assegura que no perdrà el seu color amb l'exposició al sol. També és capaç de suportar temperatures extremes, des de -30 °C fins a 60 °C, cosa que la converteix en una opció versàtil per a diverses condicions climàtiques.

La malla de Lidl inclou 24 traus d'alumini i 24 metres de corda per garantir una fixació segura. La seva fàcil instal·lació permet que puguis col·locar-la sense problemes al teu balcó, terrassa o qualsevol altra zona exterior. Tot el que necessites per a una instal·lació senzilla i ràpida està inclòs en el paquet.

Per què val la pena tenir-la

Un dels principals avantatges de la malla de Lidl és la seva capacitat per oferir privacitat de manera senzilla i econòmica. En bloquejar les vistes externes, pots gaudir del teu espai sense preocupar-te per les mirades curioses. Aquest tipus de solució és especialment útil si vius en una zona amb edificis propers o en un lloc on se sol tenir molta visibilitat des del carrer.

La malla també ajuda a reduir el vent, cosa que crea un ambient més còmode al teu balcó o terrassa. Gràcies a la seva resistència als raigs UV i la corrosió, podràs fer-la servir durant tot l'any sense que perdi la seva efectivitat o es deteriori. A més, el seu disseny pràctic i compacte et permet guardar-la fàcilment quan no l'estiguis fent servir.

L'opció de Lidl és perfecta per a aquells que busquen millorar la privacitat i estètica de casa seva sense fer grans inversions. Per només 6,99 euros, obtens una malla resistent i funcional que s'adapta a les necessitats de qualsevol espai exterior. Aquesta opció de Lidl és ideal per a aquells que desitgen una solució pràctica i de qualitat sense gastar massa.

Amb aquesta malla de Lidl, no només obtens privacitat, sinó també una millora significativa en la seguretat de casa teva. En impedir que persones alienes puguin veure què passa a la teva terrassa o balcó, la malla contribueix a crear un entorn segur i privat. Sens dubte, és una solució efectiva i assequible per a aquells que busquen un espai exterior més còmode i protegit.

Preus i ofertes actualitzats el dia 21/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis