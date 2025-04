Arriba la felicitat a Mercadona: Aquesta és la carn que mengen els rics i està exquisida

Mercadona ha llançat una nova opció que farà que cuinar sigui més fàcil i ràpid. Ideal per a aquells que busquen un menjar saborós sense complicar-se, aquesta proposta ve llesta per ser cuinada, preparant-se en poc temps. Apunta bé, perquè es convertirà en un fix de la teva llista setmanal.

Preparació senzilla i ràpida

El pollastre de Mercadona està dissenyat per oferir una preparació ràpida i sense complicacions. Només necessites preescalfar el forn o la fregidora d'aire a 180 °C i enfornar durant 35 minuts. Amb un adob perfectament integrat, no cal afegir res més per obtenir un pollastre deliciós i llest per menjar.

La rapidesa en la preparació també la converteix en una solució perfecta per a aquells que busquen un menjar saborós sense perdre molt de temps a la cuina. Aquest pollastre de Mercadona no només estalvia temps, sinó que també garanteix un plat deliciós i sucós en poc més de mitja hora.

Aquest pollastre de Mercadona és molt versàtil i es pot acompanyar de diverses guarnicions, des d'una amanida fresca fins a patates o arròs. El sabor adobat del pollastre li dona un toc únic i el converteix en una opció ideal per a diferents plats. És perfecte per a sopars familiars, reunions amb amics o fins i tot per a un dinar ràpid.

A més, la seva fàcil preparació i versatilitat a la cuina el converteixen en un producte ideal per a qualsevol ocasió. Amb el pollastre de Mercadona, pots fer des d'un menjar senzill fins a un festí sense complicar-te amb receptes llargues ni difícils.

Ideal per a totes les llars

Aquest pollastre adobat de Mercadona té un preu de 2,72 euros per una safata d'aproximadament 550 grams, cosa que el converteix en una opció assequible per a tothom. Per aquest preu, pots gaudir d'un pollastre de qualitat llest per cuinar, cosa que el fa una de les opcions més econòmiques del mercat. La seva relació qualitat-preu és excel·lent, permetent-te gaudir d'un plat deliciós sense gastar molt.

L'assequibilitat d'aquest producte no compromet la seva qualitat. I és que el pollastre de Mercadona ve amb un adob saborós i perfecte per a tots els gustos. Aquest preu competitiu és ideal per a aquells que busquen una opció econòmica per a sopars i menjars diaris.

El pollastre de Mercadona és perfecte per a qualsevol llar. La seva senzillesa i rapidesa de preparació el converteixen en una opció excel·lent per a famílies, reunions o fins i tot per a un menjar ràpid entre setmana. Aquest producte s'adapta a tots els tipus de cuina, oferint una solució ràpida i deliciosa en qualsevol moment.

A més, sent una opció assequible, aquest pollastre de Mercadona és accessible per a tot tipus de pressupostos. Sense renunciar a la qualitat i el sabor, aquesta alternativa econòmica facilita que qualsevol llar gaudeixi d'un menjar deliciós i casolà sense complicacions.

Preus i ofertes actualitzats el dia 20/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis