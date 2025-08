Ni Pringles ni Lays: Les millors patates són a Mercadona i enamoren els clients

Mercadona torna a fer de les seves amb un invent que no veus venir ni que el tinguis davant del prestatge, però que acaba al teu carro. Mercadona sap molt bé com disfressar el de sempre per colar-ho en un altre format, un altre ús i un altre moment del dia, sense que sembli que estàs menjant el de sempre. I encara que sembli una ximpleria més de supermercat, el nou de Mercadona té aquell punt entremaliat que fa que no sàpigues si ho estàs provant per curiositat o per pur vici.

No és la primera vegada que Mercadona converteix una cosa quotidiana en una cosa estranya, ni serà l'última, perquè la fórmula funciona i es ven. Aquest nou gir, mig snack i mig broma seriosa, es presenta com si fos una idea absurda sortida d'una xerrada entre col·legues amb gana. Però no hi ha res improvisat: Mercadona ha sabut barrejar dos mons diferents i col·locar-los al mateix paquet.

Un nou snack que té gust d'alguna cosa molt coneguda

Mercadona ha llançat un producte que combina la textura cruixent d'un clàssic amb un gust molt reconeixible per a la majoria de consumidors. Es tracta d'unes patates fregides ondulades amb un toc diferent, que fan olor i tenen gust d'alguna cosa que solem menjar calenta, en porcions i amb formatge per sobre. La marca Hacendado explora així noves combinacions sense allunyar-se gaire dels gustos més estesos entre la seva clientela habitual.

El tall d'aquestes patates no és llis, sinó ondulat, cosa que permet que el gust es mantingui més temps a cada mos. A més de textura, aquesta forma ajuda que el condiment s'adhereixi millor, augmentant la intensitat en mastegar-les. El cruixit és més marcat que en altres versions més fines, cosa que suma punts pel que fa a experiència en boca.

El gust que han triat per a aquesta edició no té res d'extravagant, però sí el just per cridar l'atenció entre la resta de snacks. Les notes recorden el tomàquet cuinat, el formatge fos i les herbes seques que solen acompanyar certs plats al forn. És una barreja pensada per agradar sense arriscar, ideal per a qui busca alguna cosa nova sense sortir del conegut.

L'envàs en què es presenta també segueix la línia pràctica que caracteritza la majoria d'aperitius d'aquest supermercat. La mida és compacta i fàcil de guardar, tant a casa com en una motxilla per portar fora. Això les converteix en una opció flexible, pensada tant per compartir com per consumir de manera individual.

Mercadona i la seva aposta per gustos diferents en aperitius

Aquesta novetat entra dins d'una tendència clara de Mercadona: oferir versions atrevides de productes tradicionals. Els gustos inspirats en plats coneguts permeten que el client provi alguna cosa diferent sense necessitat de llegir massa etiquetes. En recórrer al que és familiar, la cadena aconsegueix que el canvi no sembli arriscat i sí apetible.

La marca Hacendado fa temps que assaja aquest tipus de llançaments, sobretot en l'apartat de snacks i aperitius. Solen presentar-se sense fer gaire soroll, i la seva permanència a la botiga depèn directament de com respongui el consumidor. En molts casos s'incorporen a l'assortiment habitual sense destacar-se com a edició limitada ni com a producte temporal.

Aquest és un d'aquells casos en què la combinació de gust, textura i format pot connectar bé amb qui busca alguna cosa diferent. Les patates fregides amb aquest gust concret no substitueixen cap altra referència prèvia, de manera que amplien el catàleg en lloc de reduir-lo. A nivell visual, comparteixen estil de disseny amb altres de la mateixa família, però es diferencien clarament per l'aroma en obrir l'envàs

El preu, com sol passar en aquests productes, se situa dins del rang habitual d'aquest tipus de snacks. El paquet de 150 grams costa 1,30 euros, cosa que permet provar-les sense que suposi una despesa especial. Es posicionen així com una novetat accessible, que entra fàcil pel gust i no fa mal per la butxaca

