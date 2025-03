El que pots comprar de Lady Di, Kate Middleton i Meghan a Amazon i no ho sabies

Les fragàncies tenen un poder molt més gran que el de simplement embellir l'aire. En el cas de les personalitats de la reialesa, alguns perfums estan lligats a moments significatius i a records inesborrables.

El sistema olfactiu està estretament relacionat amb el sistema límbic del cervell, encarregat de les emocions i la memòria. És per això que certes olors poden desencadenar records vius i despertar emocions intenses.

La confessió del príncep Harry sobre Meghan Markle i Lady Di

Un exemple recent l'ha protagonitzat Harry. El príncep va revelar com el perfum triat per Meghan Markle en la seva primera cita li va recordar a la seva difunta mare, Lady Di.

La fragància, Wild Bluebell de Jo Malone, comparteix notes clau amb el perfum favorit de Diana, Penhaligon's Bluebell. Algunes d'elles són el lliri de les valls, la rosa, el gessamí i el clau. Aquest vincle entre l'olfacte i els records és ben conegut en la ciència.

Isabel II era sinònim d'elegància i atemporalitat

A més d'aquest commovedor relat, moltes altres dones de la família reial britànica han estat associades amb fragàncies específiques. La reina Isabel II, per exemple, tenia una relació especial amb el perfum Chanel No. 5, una fragància clàssica que continua sent sinònim d'elegància.

Fins i tot en una carta de 1955, la reina va expressar la seva satisfacció per rebre aquest perfum com a regal d'aniversari. Al llarg dels anys, també es va saber que la reina afavoria L'Heure Bleue de Guerlain.

Kate Middleton: dolça i floral

D'altra banda, la princesa de Gal·les, Kate Middleton, ha estat vinculada amb Jo Malone Orange Blossom Cologne, una fragància floral i delicada. Formada per notes càlides, aquest aroma es va utilitzar per perfumar l'abadia de Westminster el dia del seu casament.

Les fragàncies cítriques de Jo Malone, com Grapefruit o Lime Basil & Mandarin, van crear una atmosfera luxosa en aquesta ocasió tan especial.

Meghan Markle: una amant de la natura

Pel que fa a Meghan Markle, la seva afinitat pels perfums de Jo Malone no s'atura en Wild Bluebell. La duquessa també és una fan de Wood Sage & Sea Salt, una fragància inspirada en la natura de les Illes Britàniques.

Tant és així que, en diverses ocasions, ha expressat el seu amor pels perfums, mencionant que no pot sortir de casa sense posar-se'ls. A més, Dahlia Divin de Givenchy és un altre dels seus perfums preferits, una opció afruitada i floral que s'ajusta perfectament al seu estil.

Aquestes fragàncies no només defineixen l'estil de les royals, sinó que també expliquen històries personals i evoquen records significatius. Afortunadament per als admiradors de la reialesa, moltes d'aquestes fragàncies estan disponibles en plataformes com Amazon.

D'aquesta manera, els dona la possibilitat de connectar-se amb les fragàncies que han marcat moments clau en la vida d'aquestes figures icòniques, permetent-los experimentar els mateixos aromes que han estat part de la seva història personal i pública.