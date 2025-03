Adéu Buitoni: Mercadona revoluciona els clients amb el menjar de l'any

Mercadona continua sorprenent-nos amb les seves ofertes i productes irresistibles. Aquesta vegada, ha decidit baixar el preu d'un dels seus productes més populars, ideal per a aquells que gaudeixen de preparar menjars casolans ràpidament. Amb aquesta oferta, la cadena ha aconseguit fer accessible un deliciós pla de cuina a casa, perfecte per a qualsevol moment, ja sigui sol, en parella o amb amics.

Bases artesanes que faran que la teva pizza sigui perfecta

Les bases de pizza de Mercadona són artesanes, extrafines i cruixents, cosa que els dona la textura ideal per gaudir d'una pizza a casa com si estiguessis en una pizzeria. Aquestes bases es venen congelades i han estat cuites en forn de pedra, cosa que els proporciona un sabor autèntic i una qualitat que destaca. A més, porten oli d'oliva, cosa que els afegeix un toc especial de sabor.

La mida és perfecta per preparar una pizza gran, ideal per compartir o gaudir d'una pizza individual. En ser extrafines, les bases no només tenen una textura cruixent, sinó que també permeten que puguis afegir la quantitat justa d'ingredients per no sobrecarregar-la, aconseguint l'equilibri perfecte. Aquestes bases de pizza es converteixen en una excel·lent opció per a aquells que busquen rapidesa sense renunciar al sabor.

La pizza és un d'aquells plats versàtils que s'adapta a qualsevol moment del dia i a qualsevol ocasió. Des d'un sopar ràpid per a tu mateix fins a una reunió amb amics, les bases de pizza de Mercadona són ideals per preparar una pizza deliciosa en poc temps. La seva facilitat d'ús fa que sempre puguis tenir-les a mà al congelador per a aquests plans improvisats.

Aquestes bases són perfectes per preparar pizzes personalitzades. Pots afegir els teus ingredients preferits, des dels més tradicionals fins als més innovadors, i gaudir d'una pizza acabada de fer a casa. A més, la seva mida compacta fa que puguis guardar-les fàcilment al congelador per tenir-les llestes en qualsevol moment.

Ideal per compartir amb els teus

El millor de tot és que, amb la rebaixa de preu, les bases de pizza de Mercadona s'han convertit en una opció més atractiva. Ara, tres unitats estan disponibles per només 1,80 euros, sent una excel·lent opció per a aquells que busquen qualitat sense haver de gastar massa. Aquest preu competitiu les fa perfectes per a qualsevol llar, fins i tot per a aquells que volen gaudir d'una pizza casolana sense complicar-se.

A aquest preu, les bases de pizza de Mercadona es converteixen en una de les opcions més assequibles del mercat. Mercadona ha aconseguit oferir una solució deliciosa i econòmica per a aquells que desitgen gaudir de la pizza a casa. Amb només 1,80 euros per tres unitats, aquestes bases són una opció que no pots deixar passar si t'agraden les pizzes casolanes.

Les bases de pizza de Mercadona no només ofereixen una excel·lent relació qualitat-preu, sinó que també destaquen per la seva versatilitat. Pots utilitzar-les per a una pizza clàssica de tomàquet i formatge, o ser creatiu i provar amb ingredients més originals, com pollastre, verdures o marisc. La seva base cruixent i fina permet que tots els ingredients es cuinin de manera uniforme, assegurant una pizza deliciosa en cada mos.

Aquestes bases també són perfectes per compartir. Si tens amics o familiars a casa, pots oferir una nit de pizzes personalitzades amb els ingredients que més els agradin. Aquest tipus de pla és ideal per socialitzar i gaudir de la companyia, mentre prepares un plat deliciós i divertit.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis