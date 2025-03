Ni Dyson ni GHD: Arriba a Lidl la novetat de 10 euros per lluir una cabellera de bojos

Lidl segueix oferint productes pràctics i eficaços per a la llar, i aquest no és l'excepció. Si estàs buscant una eina per al cabell que combini potència, comoditat i, sobretot, un funcionament silenciós, aquest producte és el teu millor aliat. Amb un disseny pensat per adaptar-se a les necessitats diàries, promet facilitar la teva rutina de bellesa.

Comoditat i potència amb menys soroll

L'assecador de Lidl compta amb un motor de corrent continu, cosa que el converteix en un dels més silenciosos de la seva categoria. Malgrat el seu baix nivell de soroll, ofereix una potència d'entre 1800 i 2200 W, ideal per a un assecat ràpid i eficient. Això significa que podràs gaudir d'un pentinat perfecte sense el molest soroll d'altres assecadors més sorollosos.

A més, compta amb dos nivells de temperatura i velocitat, cosa que et permet personalitzar l'experiència segons les teves necessitats. Si prefereixes un assecat més suau, pots optar per una temperatura baixa, o si necessites un acabat més ràpid, pots triar el nivell més alt. Aquesta versatilitat assegura que l'assecador sigui adequat per a tot tipus de cabell i estils.

Una de les característiques que fa que aquest assecador es destaqui és la seva opció d'aire fred, també coneguda com la funció Cool-Shot. Aquesta funció et permet fixar el teu pentinat i donar-li un acabat durador, cosa que és perfecte per a aquells que busquen mantenir el seu estil tot el dia. Només necessites un toc del botó perquè l'aire fred fixi el cabell de manera natural, assegurant que el teu look es mantingui intacte.

L'assecador també inclou una boquilla de pentinat estreta, que concentra el flux d'aire, ajudant a dirigir l'aire de manera precisa cap a les zones que necessites. Això fa que l'assecat sigui més eficient, especialment per a aquells que prefereixen pentinar-se mentre s'assequen el cabell. El control precís del flux d'aire és ideal per aconseguir un acabat polit i professional.

Disseny pràctic i segur

A més de les seves característiques de rendiment, aquest assecador de Lidl ha estat dissenyat pensant en la comoditat i seguretat. El seu cable d'aproximadament 180 cm et permet moure't amb llibertat mentre seques el teu cabell. L'anella per penjar és un altre detall pràctic, que et permet guardar-lo fàcilment en qualsevol lloc sense que ocupi espai.

En termes de seguretat, l'assecador compta amb protecció contra sobreescalfament, cosa que garanteix un ús prolongat sense riscos. Aquesta característica és essencial per evitar danys tant a l'assecador com al cabell. Amb un disseny simple, però funcional, aquest assecador de Lidl és l'opció perfecta per a aquells que busquen qualitat i seguretat a un preu imbatible.

Aquest assecador de Lidl, disponible per només 9,99 euros, és una opció econòmica i eficaç que compleix amb totes les expectatives. Amb el seu baix nivell de soroll, potència ajustable, i funcions addicionals com l'opció d'aire fred, s'ha convertit en un dels preferits entre els usuaris. Sens dubte, una opció ideal per a aquells que busquen un assecador pràctic i silenciós sense gastar massa.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis