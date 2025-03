Comunicat urgent de Walmart i Kroger: Molt greu, afecta tot EUA i és de Nestlé!

Nestlé ha anunciat una retirada massiva de productes congelats als Estats Units, venuts entre setembre de 2024 i març d'aquest any. Això afecta diverses cadenes de supermercats importants, incloses Walmart, Kroger, Walgreens, Giant i altres. La retirada inclou diversos lots de menjars congelats a causa d'una contaminació amb material estrany.

Productes congelats de Nestlé retirats a Walmart, Kroger i altres supermercats

Les marques més afectades són Lean Cuisine i Stouffer’s. Les autoritats de salut adverteixen sobre el risc d'ingestió d'aquests productes contaminats, que podrien causar problemes de seguretat per als consumidors. Nestlé ha iniciat la retirada d'aquests productes després de diversos informes de clients que van trobar alguna cosa estranya en els menjars congelats: els consumidors han de revisar els seus congeladors.

Quins són els productes afectats i com identificar-los?

Els productes retirats inclouen raviolis, stir fry i lasanyes. Aquí estan els detalls dels lots afectats:

Lean Cuisine Butternut Squash Ravioli: Lots 4261595912; 4283595912; 4356595912; 5018595912; 5038595912. Dates de caducitat: OCT2025; NOV2025; GEN2026; FEB2026; MAR2026.

Lean Cuisine Spinach Artichoke Ravioli: 4261595912; 4283595912; 4356595912; 5018595912; 5038595912. Dates de caducitat: OCT2025; NOV2025; GEN2026; FEB2026; MAR2026.

Lean Cuisine Lemon Garlic Shrimp Stir Fry: Lot 4214595511. Data de caducitat: SET2025.

Stouffer’s Party Size Chicken Lasagna: Lots 4262595915; 4351595915; 5051595915; 5052595915. Dates de caducitat: OCT2025; GEN2026; MAR2026.

Si tens algun d'aquests productes al teu congelador, és essencial que els llencis o els tornis on els vas adquirir per rebre un reemborsament. Els problemes de salut relacionats amb la contaminació podrien ser greus i els experts recomanen prendre precaucions immediates.

Què fer si tens aquests productes a casa teva?

Nestlé ha instat els clients a revisar els seus congeladors per identificar si tenen productes de les marques afectades. Si trobes algun dels lots esmentats, el més segur és que el llencis o el portis a la botiga per rebre un reemborsament. Si experimentes algun símptoma o lesió després de consumir algun d'aquests productes, es recomana consultar al metge el més aviat possible i demanar un informe.

La retirada afecta productes venuts en cadenes com Giant, Walmart, Kroger, Walgreens i altres, per la qual cosa l'afectació involucra tot el país. Encara que no s'han donat més detalls sobre la naturalesa exacta del contaminant, la mesura busca evitar qualsevol risc per a la salut dels consumidors.

L'impacte per a Nestlé i els supermercats

La retirada podria tenir un impacte significatiu en les vendes de Nestlé i en la seva imatge i la de les marques afectades. Encara que la companyia ha actuat ràpidament per retirar els productes contaminats, aquest tipus d'incidents poden afectar la confiança del consumidor. Les cadenes involucrades, com Walmart, Kroger i altres, també hauran de gestionar el procés de reemborsament als clients.

Així mateix, hauran d'assegurar-se que els seus prestatges estiguin completament lliures dels productes compromesos. La salut del consumidor és la prioritat i la retirada d'aquests productes és crucial per complir amb els estàndards de seguretat alimentària. Aquest tipus d'alertes per contaminació alimentària poden suposar multes milionàries per a les empreses productores.