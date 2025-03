Popeyes anuncia una novetat per a totes les seves botigues i l'estaves esperant

Popeyes ha anunciat el retorn de dos dels seus plats de marisc més populars, disponibles per temps limitat als seus restaurants participants a nivell nacional. Just a temps per a la Quaresma, la cadena de menjar ràpid està oferint el Sàndwich de Peix Flounder. I no només això, també la Caixa de Gambes, com a part del seu menú especial per a aquesta temporada.

Popeyes aposta per la tradició

El Sàndwich de Peix Flounder és un dels plats estrella de Popeyes. Aquest sàndwich està fet amb un filet de llenguado d'Alaska fresc, marinat amb herbes i espècies autèntiques de Louisiana. El filet s'arrebossa amb una capa cruixent i es fregeix fins a quedar daurat. Això crea, segons Popeyes, una combinació de sabors que evoquen la tradició culinària del sud dels Estats Units.

Aquest sàndwich se serveix sobre un pa brioix torrat amb mantega, que aporta un toc suau i càlid al plat. A més, es completa amb cogombres curats en barril, que li donen un sabor fresc i cruixent. Els clients poden triar entre dues opcions per acompanyar el peix: salsa tàrtara clàssica o salsa picant, depenent de les seves preferències.

La Caixa de Gambes: una opció cruixent

Juntament amb el sàndwich de peix, Popeyes també ha reintroduït la seva Caixa de Gambes, que promet ser una opció irresistible per als amants del marisc. La Caixa de Gambes inclou vuit gambes papallona cruixents, amanides amb una barreja tradicional d'herbes i espècies de Louisiana, que els donen un sabor únic i deliciós.

Les gambes estan cobertes amb el pa arrebossat característic de Popeyes, que li dona una textura cruixent per fora i tendra per dins. La Caixa de Gambes també inclou una guarnició regular i la famosa galeta de Popeyes, coneguda pel seu sabor suau i mantegós.

Popeyes també aposta pel dolç

Per a aquells que busquen alguna cosa dolça, Popeyes ha decidit complementar les seves opcions de marisc amb un pastís fregit de maduixa amb crema de formatge. Aquestes postres farcides de melmelada de maduixa i crema de formatge s'han tornat molt populars entre els clients i prometen afegir un toc de dolçor al menú de Quaresma.

El pastís fregit de maduixa amb crema de formatge és una opció ideal per a aquells que desitgin tancar el seu àpat amb un toc indulgent. La barreja de la melmelada de maduixa i el formatge crema ofereix una combinació deliciosa que segurament serà un èxit entre els comensals.

Disponibilitat i oferta limitada

Aquestes ofertes de marisc estaran disponibles per temps limitat als restaurants de Popeyes participants, fins que finalitzi la temporada de Quaresma. La cadena espera que aquestes opcions atraguin els clients que busquen alternatives saboroses durant aquest període. Especialment aquells que segueixen les tradicions de Quaresma i prefereixen el marisc com a opció de menjar.

Popeyes continua ampliant el seu menú amb innovadores opcions que combinen sabors tradicionals del sud dels Estats Units amb ingredients frescos i de qualitat. Si ets amant del marisc o simplement busques una alternativa per a la Quaresma, ja ho saps. I recorda que estan disponibles només per un temps limitat.