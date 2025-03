Dollar Tree colpeja Costco amb el producte de bellesa que triomfa als Estats Units

El text ja està correctament escrit en català. Aquí el tens tal com el vas proporcionar:

Dollar Tree s'ha convertit en una de les opcions més buscades per aquells que desitgen productes de bellesa a preus baixos als Estats Units. En els últims dies, una creadora de contingut a TikTok ha donat a conèixer com aquesta botiga s'està guanyant la confiança d'aquells que busquen estalviar en cosmètics i cura personal.

Dollar Tree amaga una sorpresa

Joedy Tran és una jove tiktoker que es va aventurar a recórrer el passadís de bellesa d'un Dollar Tree. La jove va quedar sorpresa per la quantitat de productes disponibles. "Mai vaig imaginar trobar tantes opcions en un sol lloc", va compartir al seu compte de TikTok.

Entre els productes que més li van cridar l'atenció estaven les cremes hidratants, esmalts i maquillatge. No obstant això, un dels productes més destacats va ser la crema hidratant Glow Up, de la marca B.Pure.

Què són els "Dupes" de Dollar Tree?

La crema Glow Up, que fa olor de síndria, és un exemple clar del que en la indústria de la bellesa es coneix com "dupe". Aquests productes són versions més assequibles d'articles de marques de luxe, però amb una qualitat sorprenentment competitiva. En aquest cas, Dollar Tree ofereix un "dupe" d'una crema hidratant molt més costosa en botigues com Sephora.

Els preus de Dollar Tree amb altres i Costco

La tiktoker no va perdre temps comparant el preu d'aquests productes amb els de botigues d'alta gamma. A Dollar Tree, la crema Glow Up costa només 1.25 dòlars, mentre que a Sephora un sèrum similar pot superar els 35 dòlars. La diferència de preu és considerable, cosa que converteix Dollar Tree en una excel·lent opció per a aquells que busquen opcions de bellesa més accessibles.

Però la cosa no va acabar aquí. Joedy també va trobar altres cremes de dia i nit de B.Pure, totes amb un preu d'1.25 dòlars cadascuna. A Costco, un set de cremes de la marca Olay costa 49.99 dòlars per dues unitats, cosa que eleva el preu de cada crema a gairebé 19 dòlars.

Dollar Tree, millor que Costco?

Encara que els preus baixos són atractius, alguns consumidors s'han mostrat cautelosos respecte a la qualitat d'aquests productes. En comentaris a TikTok, diversos seguidors de Joedy van expressar dubtes sobre si els productes de Dollar Tree podrien causar reaccions adverses a la pell. No obstant això, altres usuaris han comentat que han quedat impressionats amb la qualitat de certs articles, com els d'Olay, que han superat les seves expectatives.

Com comprar a Dollar Tree

Comprar productes de bellesa a Dollar Tree pot ser una experiència positiva si es té en compte la qualitat i els ingredients dels productes. És fonamental llegir les etiquetes i comprovar que els productes s'ajustin a les necessitats del teu tipus de pell. A més, les ressenyes en línia són una gran eina per conèixer les experiències d'altres usuaris i evitar possibles sorpreses.

Dollar Tree s'ha consolidat com una alternativa popular per a aquells que busquen estalviar sense renunciar al cura personal. Tot i que la qualitat d'alguns productes pot variar, els "dupes" de marques reconegudes ofereixen una opció econòmica i accessible. Si estàs a la recerca de cremes hidratants o nous productes de bellesa, aquesta botiga et pot sorprendre amb opcions assequibles i de qualitat.