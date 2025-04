El preciós racó a 1 hora de Madrid on passaràs una Setmana Santa de somni

És un destí que sorprèn per la seva bellesa natural i el seu encant rural. Aïllat entre muntanyes, els seus paisatges conviden a la desconnexió i al descans. Recórrer els seus carrers és com viatjar en el temps, amb cases de pedra perfectament conservades i un ambient que transmet calma.

Aquells que busquen tranquil·litat i aire pur troben a La Hiruela un lloc ideal per a Setmana Santa. La combinació de natura, història i tradició el converteix en una escapada perfecta. A més, les rutes de senderisme permeten descobrir racons plens de màgia i biodiversitat.

La Hiruela: natura i història a la Serra Nord

Aquest petit poble de només 83 habitants, es troba a la Serra Nord de Madrid. Forma part de la Reserva de la Biosfera de la Serra del Rincón, un entorn protegit pel seu gran valor ecològic. Els seus carrers empedrats, envoltats de boscos i rierols, mantenen l'encant de l'arquitectura tradicional.

Passejant pel poble, es pot visitar l'Església de Sant Miquel Arcàngel, amb el seu origen al segle XVII. Molt a prop, el Museu Etnològic permet conèixer com era la vida a la zona fa segles. En ell es poden veure eines de conreu, estris domèstics i fins i tot una reconstrucció d'un habitatge rural.

Un altre punt interessant és el Molí Fariner, restaurat i en funcionament, que mostra com es molia el gra antigament. A més, a prop del molí es troba el Colmenar tradicional, on es poden veure arnes de més de 200 anys utilitzades per a la producció de mel.

Què fer a La Hiruela i com arribar

El senderisme és una de les millors formes d'explorar l'entorn. Hi ha diverses rutes, com la senda del Molí a Molí, que travessa boscos de roures i segueix el curs del riu Jarama. També és interessant la senda de la Carbonera, que porta fins a una reconstrucció d'una antiga carbonera, recordant l'ofici que durant segles va donar sosteniment als habitants de La Hiruela.

Una altra opció és la senda de la Font Lloc, un recorregut curt entre arbres fruiters fins a arribar als antics safareigs. També hi ha la senda per les Heres, que ofereix vistes panoràmiques de la vall i una aroma característica de millorana.

Per als que busquen un pla més tranquil, simplement recórrer el poble i gaudir de la seva gastronomia és un plaer. Als restaurants es poden provar plats tradicionals amb productes de la zona, com la carn de caça o els guisats casolans.

Per arribar a La Hiruela des de Madrid, s'ha de prendre la carretera A1 fins a la sortida 76 i després continuar per la M-137. El trajecte dura aproximadament 1 hora i 40 minuts, cosa que el converteix en un destí ideal per a una escapada de Setmana Santa.

La Hiruela és un lloc que enamora aquells que busquen natura, història i tranquil·litat. Els seus paisatges, la seva arquitectura i les seves rutes fan d'aquest poble un destí perfecte per desconnectar i gaudir de l'essència de la serra.