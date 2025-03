La joia medieval a Lleida on podeu gaudir d'una Setmana Santa de conte

La Setmana Santa, és el moment perfecte per descobrir petits racons plens d'història i encant. Al cor de la comarca de Lleida, amb un passat medieval molt present, es troba un poble que ha sabut conservar la seva essència al llarg del temps. Els seus carrers empedrats, el seu recinte emmurallat i el seu ambient tranquil el converteixen en una destinació ideal per a una escapada.

A més de la seva riquesa patrimonial, Salàs de Pallars ofereix racons sorprenents que transporten a una altra època. Amb antigues fires i mercats que van marcar la seva història, continua sent un punt d'interès cultural a la zona. Aquí cada carrer explica una història, convidant el viatger a descobrir el seu passat i gaudir de la seva autenticitat.

Descobreix Salàs de Pallars

Situat a la comarca del Pallars Jussà, Salàs de Pallars és un municipi que destaca pel seu impressionant llegat medieval. El seu recinte emmurallat és un dels principals atractius, conservant tres portals originals que encara es poden visitar.

El Portal de Soldevila és el més imponent, amb la seva torre cilíndrica que formava part de les antigues defenses. També hi ha el Portal del Vall, lligat a la fira de bestiar, i el Portal de l'Església. Ubicat sota l'altar major de la parròquia de la Mare de Déu del Coll.

El nucli antic és un veritable museu a l'aire lliure. A la plaça del Mercat, situada a la part alta del poble, es pot veure l'estructura dels antics porxos i arcs que donaven vida a les fires medievals. Aquestes fires van ser tan importants que van perdurar durant segles i encara es recorda la història comercial del poble.

Un dels majors atractius de Salàs de Pallars són les seves Botigues Museu. Aquestes botigues restaurades mostren com eren els comerços d'antany, amb productes originals i una ambientació que transporta a principis del segle XX. És una experiència única per entendre la vida quotidiana de l'època i descobrir com funcionaven els negocis en un petit poble del Pirineu català.

Què fer i on és

Salàs de Pallars és a la província de Lleida, dins de la comunitat autònoma de Catalunya. Amb una població de 349 habitants, conserva un ambient tranquil i acollidor. És a prop d'altres localitats com Tremp i La Pobla de Segur, cosa que permet explorar fàcilment la zona.

A més de recórrer el seu nucli antic, es poden fer excursions a llocs propers. El pantà de Sant Antoni, a pocs quilòmetres, és ideal per practicar esports aquàtics o simplement relaxar-se al costat de l'aigua. També hi ha rutes de senderisme que permeten gaudir dels paisatges prepirinencs del Pallars Jussà.

Per completar la visita, és recomanable provar la gastronomia local. Plats com la girella, el formatge tupí o la coca de recapte formen part de la tradició culinària de la zona. A més, durant l'any se celebren diferents esdeveniments culturals, com la Fira de la tardor.

Salàs de Pallars és una destinació perfecta per a una escapada de Setmana Santa. Història, natura i tradició es combinen en aquest racó del Pallars Jussà, oferint una experiència autèntica i diferent. Els seus carrers, el seu passat medieval i el seu entorn conviden a desconnectar i submergir-se en l'essència de la comarca.