Lidl sorprèn i 'regala' l'aparell més esperat per a molts: quina barbaritat

Lidl segueix sorprenent amb una oferta que ha deixat a tothom expectant. Aquest article, un dels més coneguts, arriba amb una promoció que ningú es voldrà perdre. Si busques qualitat, practicitat i un preu increïble, aquesta és la teva oportunitat.

Una eina multifuncional per a la teva cuina

Lidl ha llançat un producte de cuina multifuncional que s'adapta a tot tipus de necessitats. Amb una capacitat i potència suficients, permet cuinar una gran varietat de plats sense necessitat de complicar-se. Aquest producte, amb més de 500 receptes preinstal·lades, és perfecte per a aquells que desitgen fer menjars deliciosos sense haver de ser un xef professional.

Una de les característiques que destaca és el seu fàcil ús, començant per una pantalla tàctil de 7 polzades on anar veient el procés d'elaboració de la recepta. A més, inclou la funció 'Cooking Pilot', que guia pas a pas en la preparació de cada recepta. Això elimina la necessitat de preocupar-se pels temps o la quantitat d'ingredients.

Aquest producte també compta amb 10 nivells de velocitat i un botó turbo, la qual cosa li permet adaptar-se a diverses receptes i tècniques de cuina. Si necessites barrejar, batre, pastar o triturar, l'eina s'ajusta al que necessitis. Tot això, amb una capacitat de 4,5 litres, és perfecte per a famílies o per preparar menjars en grans quantitats.

El seu disseny compacte i elegant també és un avantatge. L'opció de connectivitat wifi permet que, en connectar-lo a la xarxa, es puguin descarregar receptes addicionals. D'aquesta manera, el producte sempre estarà actualitzat amb noves idees per als teus plats, sense necessitat de comprar llibres de receptes addicionals.

Promoció especial: qualitat a un preu inigualable

Aquest divendres, Lidl ha llançat una oferta especial per a tots els interessats en aquest innovador producte. El preu de 299 euros es torna encara més atractiu gràcies a la promoció disponible. Si ets membre de Lidl Plus, pots gaudir d'un reemborsament de 250 euros, comprant el robot a partir d'aquest divendres.

Per aprofitar aquesta oferta, és necessari comprar el producte a les botigues físiques de Lidl i escanejar la targeta Lidl Plus en el moment. La promoció és vàlida fins al 23 d'abril de 2025, o fins a esgotar existències, i està limitada a un màxim de 15.900 unitats. A més, s'emetran 5 cupons, un cada mes, a partir del 2 de juny, amb una validesa de 30 dies.

Amb aquesta estratègia, Lidl segueix demostrant la seva capacitat per oferir productes de qualitat a preus accessibles. La combinació de descomptes, promocions i la possibilitat d'obtenir receptes addicionals a través de wifi fa que aquesta eina sigui encara més interessant. No només estàs adquirint un aparell de cuina, sinó també una experiència de cuina més fàcil i divertida.

Aquest producte és ideal per a aquells que busquen un aliat a la cuina per facilitar la preparació dels seus plats preferits sense complicacions. Amb l'oferta limitada i el preu atractiu, aquesta és una oportunitat que molts no voldran deixar passar.

