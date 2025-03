Només aquests dies: Lidl té gairebé regalat el menjar més buscat i els clients al·lucinen

Cada vegada són més les ofertes que Lidl ofereix als seus clients, i aquesta setmana n'hi ha una que està destacant per sobre de les altres. En la seva secció de congelats, Lidl ha llançat un producte que ha rebut elogis pel seu sabor i facilitat de preparació. Aquest producte, que promet ser el protagonista dels sopars familiars, ha estat un èxit rotund i ara compta amb un descompte exclusiu que el fa encara més atractiu.

Un plat que s'ha guanyat el reconeixement dels consumidors

Aquest producte estrella no és altre que els canelons de carn de Lidl, que han conquerit els paladars de molts gràcies al seu sabor casolà i la seva qualitat. En cada envàs de 300 grams, hi trobaràs una recepta tradicional de canelons farcits de carn, que es pot preparar fàcilment al forn. Per obtenir un resultat perfecte, es recomana enfornar-los a 200ºC durant 43-45 minuts, la qual cosa garanteix una textura cruixent per fora i sucosa per dins.

El que ha fet que aquest producte destaqui és que ha estat guardonat en un tast a cegues realitzat per 200 consumidors. En aquest, on va ser elegit com el millor en la seva categoria entre productes similars. Aquest tast, realitzat per una organització independent al gener de 2024, certifica la qualitat del producte i el seu sabor deliciós, la qual cosa ha augmentat la seva popularitat entre els clients de Lidl.

A més del seu sabor immillorable, els canelons de carn són una opció pràctica per a aquells que busquen un àpat ràpid però saborós. Sent un plat llest per cuinar, només necessites el temps necessari per enfornar-los, la qual cosa t'estalvia esforç i temps a la cuina. La qualitat dels ingredients també és quelcom que ressalta entre aquells que l'han provat, la qual cosa ha contribuït al seu ràpid èxit a Lidl.

Aprofita l'oferta exclusiva de Lidl Plus

Si ets usuari de l'app Lidl Plus, estàs de sort, ja que tens una oferta exclusiva que no podràs deixar passar. Aquesta setmana, els canelons de carn de Lidl estan disponibles amb un descompte del 25%, la qual cosa els fa encara més atractius. El preu d'aquest deliciós plat, originalment més alt, es redueix a només 1,19 euros amb el descompte exclusiu.

Aquest descompte s'aplica exclusivament als canelons de carn en la secció de congelats, i està disponible només per temps limitat. Per tant, si ets un fanàtic de les bones ofertes i t'agraden els productes de Lidl, no deixis passar aquesta oportunitat de gaudir d'un plat deliciós i econòmic.

A més d'aquesta oferta en els canelons, l'app Lidl Plus ofereix altres promocions i descomptes en una varietat de productes. Així que, si encara no tens l'app, aquest és el moment perfecte per descarregar-la i començar a gaudir dels avantatges que ofereix Lidl als seus clients més fidels.

Lidl continua sorprenent-nos amb ofertes tan irresistibles com aquesta, que ens permeten gaudir de productes d'alta qualitat a preus increïblement baixos. No perdis l'oportunitat de provar els canelons de carn, un dels productes més aclamats de Lidl. Aprofita el descompte per gaudir d'un àpat casolà i deliciós a un preu imbatible.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis