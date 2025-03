Nou gir de 180º amb la mort d'Isak Andic: el jutge pren una decisió urgent

Isak Andic, el fundador de Mango, torna a estar en boca de tothom, després d'un gir radical en la investigació sobre la seva mort. L'empresari va perdre la vida el passat 14 de desembre, durant una excursió a Montserrat. La conclusió va ser que es va tractar d'un accident, encara que aquest dimarts un jutge de Martorell ha sorprès amb la seva decisió.

Concretament, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Martorell ha decidit reobrir la investigació. Així ho assegura El Periódico, mitjà que també recorda que la investigació va quedar arxivada, perquè no van aparèixer indicis de delicte.

Isak Andic va morir de forma accidental durant una excursió

Isak Andic, de 71 anys, va morir el passat 14 de desembre després de caure des d'una alçada superior a 100 metres. Tot això mentre recorria un sender proper a les coves de Salnitre, a Collbató, a la comarca del Baix Llobregat.

La principal hipòtesi que maneja la justícia continua sent que es va tractar d'un accident, però hi ha detalls per tancar. I és que els Mossos d'Esquadra tenen la tasca de completar els informes lliurats al jutjat. Segons fonts judicials, les proves recollides fins al moment reforcen la versió de l'accident, però la investigació continuarà per assegurar que no hi hagi cap altre factor en el tràgic desenllaç.

La policia ja va prendre declaració a diverses persones que es trobaven a la zona en el moment de l'accident. A més, s'ha procedit a analitzar el telèfon mòbil d'Andic, que va quedar destrossat després de la caiguda. Aquest telèfon va ser recuperat pels Mossos d'Esquadra l'endemà, juntament amb altres pertinences de l'empresari.

Totes les proves apunten a una mort accidental

El Jutjat de Martorell també compta amb els informes dels forenses de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Segons els experts, els resultats de l'autòpsia apunten en la mateixa direcció: una mort accidental. És important destacar que en el moment del sinistre, Andic anava acompanyat del seu fill gran, Jonathan, qui no va resultar ferit.

Fa un mes, a causa dels terminis judicials, el cas havia estat arxivat per la prescripció dels terminis establerts. No obstant això, ara, amb els nous informes lliurats per la policia i la recuperació de proves, la investigació s'ha reobert.

D'aquesta manera, la justícia continuarà aclarint els detalls del tràgic accident. Recordem que el cas de la mort d'Isak Andic va commocionar la societat espanyola. Es tractava d'una figura rellevant en el món de la moda i de la cara visible d'un gegant com Mango.