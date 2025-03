Ni Dyson ni GHD: Lidl té per pocs diners l'aparell amb què sempre has somiat

Quan es tracta de cuidar el nostre cabell, sempre busquem el millor. Afortunadament, Lidl ha llançat una oferta que farà les delícies de qui busca resultats professionals a casa. Aquesta setmana, a les botigues Lidl, pots trobar una eina d'última generació per a la cura del cabell que promet resultats impressionants.

Innovació i tecnologia avançada per al teu cabell

El dispositiu que està causant sensació és una planxa de cabell que destaca pel seu disseny i funcionalitat. Està equipada amb plaques de ceràmica d'alta qualitat, cosa que assegura un lliscament suau i un allisat perfecte. A més, les plaques estan enriquides amb micro-condicionadors que, en escalfar-se, alliberen oli d'argan marroquí i vitamina E, aportant una brillantor espectacular al cabell.

La planxa de cabell Shine Therapy S8507 de Remington no només et proporciona un allisat impecable, sinó que també cuida la teva cabellera. Amb els seus 9 ajustos de temperatura, pots adaptar-la a les teves necessitats específiques, triant entre un rang que va des dels 150°C fins als 230°C. A més, el seu temps d'escalfament és de només 15 segons, cosa que et permetrà començar a usar-la gairebé de seguida.

Una altra de les característiques que ressalta en aquesta planxa és la seva pantalla digital LCD, que mostra de manera clara la temperatura seleccionada. Aquesta funció facilita molt el seu ús, permetent un control total sobre el procés d'allisat. La funció de reforç de temperatura és un altre plus, ja que et permet assolir ràpidament la temperatura màxima sense esperar.

La planxa Shine Therapy S8507 també inclou una funció de bloqueig de tecles, cosa que prevé canvis involuntaris de temperatura mentre la fas servir. Aquest detall, juntament amb l'apagat automàtic de seguretat, garanteix un ús còmode i segur. El seu disseny també inclou un cable giratori, que facilita el maneig i evita embolics.

Aquesta setmana a un preu que no imagines

Lidl ha posat a la venda aquesta increïble planxa de cabell a un preu rebaixat de només 24,99 euros. Aquest preu és una veritable ganga considerant les característiques d'alta gamma que ofereix la planxa. Amb tecnologia de micro-condicionadors i un sistema que accelera l'escalfament, aquesta planxa se situa com una de les millors opcions.

El disseny de la planxa no només és elegant, sinó també funcional. Gràcies a les plaques amb suspensió, la pressió sobre el cabell és uniforme, evitant danys i aconseguint un allisat més efectiu. La possibilitat d'ajustar la temperatura et permet cuidar diferents tipus de cabell, des dels més fins fins als més gruixuts, garantint resultats excel·lents.

A més, la planxa inclou una bossa d'emmagatzematge resistent a la calor, cosa que facilita el seu guardat de manera segura després del seu ús. Aquest detall addicional demostra el compromís de Lidl per oferir productes no només funcionals, sinó també pràctics i fàcils d'emmagatzemar.

Aquesta planxa de Lidl és una opció ideal per a qui desitja un cabell suau i brillant, sense haver d'invertir en tractaments costosos o perruqueria. Amb el seu preu de 24,99 euros, aquesta planxa és una de les ofertes més atractives de la setmana. No deixis passar l'oportunitat d'aconseguir-la abans que s'esgoti.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis