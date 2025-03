Ja ha arribat a Mercadona el plat més saborós i que tothom demanava: menys de 4 euros

Mercadona segueix sorprenent els seus clients amb noves incorporacions al seu assortiment, especialment en la categoria de plats preparats. La cadena de supermercats, sempre atenta a les tendències i necessitats dels seus consumidors, presenta una opció que s'ha convertit en tot un èxit. Aquesta nova proposta promet convertir-se en un dels plats més populars per a aquells que busquen conveniència sense sacrificar el sabor.

El plat més esperat de Mercadona ja és aquí

Aquest plat, disponible a botigues Mercadona, està compost per una deliciosa combinació d'ingredients populars. Es tracta d'una opció ràpida i saborosa que no requereix complicacions. El producte inclou una base de patates fregides acompanyades de carn de kebab i una salsa especial que li dona aquest toc únic.

La carn de kebab està composta principalment per pollastre, especiat amb ceba i una barreja de condiments. La salsa, que complementa a la perfecció els ingredients, combina iogurt natural i maionesa, amb tocs d'espècies que li atorguen un sabor deliciós. Aquesta combinació fa que el plat sigui saborós i satisfactori, ideal per gaudir en qualsevol moment.

El plat ve llest per ser preparat de manera senzilla i ràpida, i els consumidors poden triar entre dues opcions: utilitzar la fregidora d'aire o el microones. Per a la fregidora d'aire, n'hi ha prou amb retirar el film i cuinar a 200 ºC durant 6 minuts. Si es prefereix utilitzar el microones, el procés és encara més simple, perforant el film i escalfant durant 4 minuts a 700 W.

Qualitat i preu assequible per a tots els gustos

Aquest plat preparat està disponible per 3,50 euros en una safata de 370 grams, cosa que el converteix en una opció accessible per a moltes persones. En comparació amb altres opcions de menjar ràpid, el preu és molt competitiu, oferint una excel·lent relació qualitat-preu. Aquest tipus de producte és perfecte per a aquells que busquen solucions ràpides i delicioses per als seus àpats diaris.

L'arribada d'aquest plat ha estat un tema de conversa a les xarxes socials, on molts usuaris han compartit el seu entusiasme per la seva arribada. La facilitat de preparació i el sabor del kebab han atret l'atenció dels qui busquen gaudir d'un plat saborós en poc temps. A més, les opcions de preparació el converteixen en un producte ideal per a aquells que tenen poc temps per cuinar o no els ve de gust.

Aquest plat preparat és una mostra més de com Mercadona continua innovant i adaptant-se a les necessitats dels seus clients. L'oferta de productes llestos per consumir s'ha incrementat en els últims anys. I aquest plat de patates fregides amb carn de kebab i salsa és una prova que la marca està atenta a les preferències culinàries dels seus consumidors.

Amb el seu preu assequible, la seva facilitat de preparació i el seu sabor deliciós, aquest plat de Mercadona es presenta com una opció perfecta. Sobretot per a aquells que busquen solucions ràpides i saboroses. A mesura que més persones descobreixen aquest nou plat, és probable que es converteixi en un favorit de la temporada.

Preus i ofertes actualitzats el dia 31/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis