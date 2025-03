El CEO de Kroger trenca el silenci i llança una clara indirecta a Walmart

Kroger, un dels minoristes més grans dels Estats Units, ha revelat un ambiciós pla per obrir més botigues al país. En un moment en què molts competidors tanquen les seves portes, la companyia està decidida a continuar amb la seva expansió. Durant una recent trucada amb inversors, el CEO interí de Kroger, Ron Sargent, va compartir el seu optimisme i va presentar un pla per reforçar la presència de la marca a nivell nacional.

Kroger en expansió, malgrat la tendència general de tancament de botigues

Kroger ha optat per seguir un camí diferent al d'altres minoristes que estan reduint el seu nombre de botigues. Mentre que grans cadenes com Walmart, Costco i Kohl's estan tancant establiments per reestructurar-se, Kroger ha decidit augmentar el seu nombre de botigues. La companyia té com a objectiu atreure més llars i augmentar la lleialtat dels clients a través d'una major presència al mercat.

Sargent va explicar que el creixement físic de la companyia és clau per al futur de Kroger: "Construir la nostra empremta és una part fonamental del que fem", va dir. Va afegir que els clients més lleials són aquells que compren tant a les botigues físiques com en línia, cosa que subratlla la importància de mantenir, amplificar i cuidar ambdós canals.

Futur positiu per a Kroger: Un canvi de rumb?

El CEO interí de Kroger també va esmentar que la companyia està adoptant una estratègia de creixement dual, combinant l'expansió física amb millores digitals. "Volem ser una marca emocionalment connectada", va afirmar Sargent. Amb això, l'empresa busca no només augmentar les vendes, sinó també enfortir la seva relació amb els consumidors a nivell emocional.

Kroger vol oferir més que productes: la companyia està enfocada en crear una experiència de compra més personalitzada i propera, tant a les seves botigues com a través de la seva plataforma digital. Sargent va assenyalar que l'èxit futur dependrà de com Kroger aconsegueixi equilibrar aquestes dues àrees per crear una experiència de client única.

Inflació i escassetat: Kroger s'adapta als canvis del mercat

Malgrat les pressions inflacionàries i l'escassetat de productes, com els ous, Kroger ha assegurat que està prenent mesures per poder mantenir els preus baixos per als consumidors. Todd Foley, CFO interí de Kroger, va comentar que la companyia està preparada per afrontar els canvis en els preus dels productes. Malgrat la pujada de preus, com la dels ous que van augmentar un 70% en l'últim trimestre, l'empresa es compromet a mantenir les ofertes a preus competitius.

Foley també va destacar que, per al 2025, Kroger espera que la inflació es mantingui entre l'1.5% i el 2%, sense comptar els efectes dels aranzels, que estan encara per veure. Això els permetrà seguir oferint productes a preus raonables per als consumidors, fins i tot en un entorn d'inflació persistent.

Desafiaments per als minoristes als Estats Units

A mesura que s'acosta el futur, Kroger també està atent als canvis en el mercat. Sargent va esmentar que la companyia està observant els possibles retalls en programes d'assistència alimentària, com SNAP, que podrien afectar milions de consumidors. En cas que aquests retalls s'implementin, Sargent va anticipar que els consumidors prioritzarien les compres de productes essencials com aliments.

Malgrat els desafiaments que enfronten els minoristes als Estats Units, Kroger ha demostrat estar ben posicionada per seguir creixent. L'empresa espera que la seva combinació d'expansió física i digital, juntament amb un enfocament en la lleialtat del client, continuï impulsant el seu èxit en el futur proper.