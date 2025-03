Lidl pren una impactant decisió als Estats Units: Aldi i Walmart es preparen

Lidl ha decidit renovar la seva estratègia de màrqueting als Estats Units, buscant augmentar el reconeixement de la seva marca al país. A través d'una ambiciosa campanya de publicitat, la cadena alemanya pretén destacar entre la competència i millorar la seva imatge davant els consumidors nord-americans. Aquest rellançament serà clau per consolidar la seva presència en un mercat altament competitiu.

Una nova campanya per conquerir els nord-americans

La campanya de Lidl, que portarà el lema “The Super-est Market”, serà el centre d'atenció en els pròxims dies. L'empresa espera que aquesta inversió sigui la més significativa realitzada fins al moment per posicionar la seva marca als Estats Units. Frank Kerr, Director de Clients de Lidl US, va comentar que aquesta campanya està orientada a crear una connexió més emocional amb els consumidors.

La investigació realitzada per Lidl va revelar que només el 58% dels ciutadans nord-americans a les àrees on Lidl té presència sabien que la cadena era un supermercat. Amb aquesta informació, la companyia s'ha aliat amb una agència per dissenyar una nova estratègia que posicioni Lidl com una marca que ofereix quelcom únic als consumidors.

L'objectiu de Lidl: connectar emocionalment amb el consumidor

Segons Kerr, l'objectiu de la campanya és fer que els clients no només comprin, sinó que se sentin atrets emocionalment per la marca. “L'experiència del client no només té a veure amb com interactuen amb tu a la botiga o a través del seu telèfon. Es tracta de com la teva marca els fa sentir i el que els recorda sobre tu”, va explicar Kerr.

Lidl busca que els consumidors no només comprin productes, sinó que es converteixin en fanàtics lleials de la marca. L'esforç de Lidl també se centra a fer ús de colors específics en la seva publicitat, com són el vermell, groc i blau, que formen part de la seva identitat corporativa. Aquests colors seran visibles en tots els canals de màrqueting, cosa que permetrà que la marca sigui fàcilment reconeguda pels consumidors.

Reestructuració de productes i millores en l'assortiment

A més de la nova campanya, Lidl també ha realitzat canvis en el seu assortiment de productes als Estats Units. Segons Kerr, aproximadament el 40% dels productes venuts a les botigues de Lidl han estat ajustats. Això inclou canvis en els proveïdors, la millora de l'embalatge i, en alguns casos, una renovació completa de certes categories de productes.

La companyia també ha realitzat ajustos en la seva oferta per centrar-se més en les marques pròpies, que històricament han estat un dels pilars del model de negoci de Lidl. L'empresa espera que aquests canvis atraguin a més clients, que busquen una experiència de compra més convenient i adaptada a les seves necessitats.

Lidl està convençut que aquests ajustos i la campanya de màrqueting ajudaran a que la cadena alemanya s'estableixi com un competidor clau en el mercat nord-americà. El model de negoci de Lidl, basat en l'eficiència i el valor per diners, continua sent la seva major fortalesa. La companyia espera que aquests canvis enforteixin la seva presència als Estats Units.