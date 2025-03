Oficial, els EUA prenen una mesura dràstica contra Amazon: afecta milions de clients

Amazon, el gegant del comerç electrònic, està sota foc als Estats Units. La Comissió Federal de Comerç (FTC) l'ha acusat de pressionar els seus usuaris a subscriure's al seu servei Prime. I, així, fer que el procés de cancel·lació sigui tan complicat que molts clients es veuen atrapats en renovacions automàtiques sense el seu consentiment.

Aquest enfrontament té grans implicacions per als milions d'usuaris d'Amazon. Especialment per als clients als Estats Units, on la subscripció a Prime s'ha tornat gairebé una norma.

La FTC demanda a Amazon per les seves pràctiques comercials

El conflicte va començar quan la FTC va presentar una demanda el 2023 en un tribunal federal de l'Estat de Washington. La demanda afirma que Amazon ha fet servir tàctiques de disseny enganyoses per subscriure milions de persones a Amazon Prime sense el seu ple consentiment.

Segons la FTC, Amazon ha dificultat intencionadament el procés de cancel·lació de les seves subscripcions. Un fet que ha causat frustració en els usuaris i els ha costat molts diners.

La FTC també ha destacat que l'opció de comprar productes sense subscriure's a Prime era difícil de localitzar. Una cosa que obligava els usuaris a inscriure's en el servei si volien completar la seva compra.

La tàctica d'Amazon que enfurisma els consumidors

Amazon ha estat acusada d'emprar una tècnica coneguda com a "dark pattern", emprada en el disseny d'interfícies per enganyar els usuaris i fer que facin compres no intencionades. En molts casos, els consumidors s'han trobat amb botons o interfícies manipuladores que els obliguen a acceptar la subscripció de Prime sense ser-ne plenament conscients. Fins i tot el botó per completar la compra no sempre indicava que, en prémer-lo, l'usuari també estaria acceptant la subscripció Prime.

La FTC ha descrit aquest procés com un "laberint" que porta els usuaris a acceptar una subscripció, sense un consentiment clar. L'organització assegura que aquestes opcions confuses creen una barrera intencionada que fa que molts clients no puguin cancel·lar la seva subscripció a temps.

Malgrat la popularitat d'aquest servei, les pràctiques comercials que envolten Prime han generat una creixent preocupació. La FTC ha assenyalat que Amazon ha aprofitat el seu poder en el mercat per fer que els seus usuaris se subscriguin i romanguin a Prime, fins i tot si no estaven plenament informats o no desitjaven la subscripció.

Cal recordar que Amazon Prime és un dels serveis més populars d'Amazon, i és que compta amb beneficis com lliuraments ràpids i gratuïts, accés a Prime Video i una plataforma musical amb milions de cançons. Als Estats Units, la subscripció té un cost anual de 139 dòlars.

La protecció al consumidor porta la FTC a enfrontar-se amb Amazon

La demanda presentada per la FTC al·lega que Amazon ha violat la llei de protecció al consumidor de 2010, dissenyada per salvaguardar els compradors. Aquesta llei és especialment rellevant en un entorn digital, on els consumidors s'enfronten a tàctiques comercials cada vegada més sofisticades i sovint enganyoses.

Des que la FTC va començar a investigar les pràctiques d'Amazon el 2021, s'ha revelat que l'empresa té més de 167 milions de clients als Estats Units subscrits a Prime. No obstant això, fonts més recents suggereixen que aquesta xifra ha superat els 200 milions a escala mundial. La gran quantitat d'usuaris atrapats en el procés de subscripció automàtica posa encara més pressió sobre Amazon, que s'enfronta ara a un desafiament legal significatiu.