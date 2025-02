Amazon i Walmart, avís dels americans: Succeirà aquest divendres 28 de febrer

En els últims mesos, els nord-americans han afrontat un augment significatiu en el cost de vida. Els ciutadans americans han vist encarits els preus de tot tipus de productes, des del combustible fins als aliments. En resposta a aquesta situació, ha sorgit una iniciativa que busca fer front a aquestes pujades de preus de manera definitiva.

Un moviment ciutadà busca impactar les grans corporacions

L'Apagada Econòmica del 28 de febrer és una crida als ciutadans perquè no consumeixin a les principals cadenes durant 24 hores. Empreses com Amazon, Walmart i diverses franquícies de menjar ràpid serien les més afectades per aquesta iniciativa. L'acció està impulsada per The People’s Union USA, una organització liderada per John Schwarz.

Aquest grup es defineix com un moviment dedicat a la resistència econòmica, comptabilitat governamental i reformes corporatives. El seu objectiu és generar pressió sobre les grans empreses que, segons ells, han contribuït a la crisi de preus que travessa els Estats Units.

Les raons darrere del boicot

El líder del moviment, John Schwarz, ha manifestat el seu descontentament amb el que considera una manipulació dels consumidors per part de les grans corporacions. En un missatge difós a les xarxes socials, va declarar:

"Tota la nostra vida, ens han dit que no tenim opcions i que hem d'acceptar aquesta bogeria de preus, l'ambició corporativa i els impostos milionaris. Per un dia canviarem les tornes. No Amazon, no Walmart, no menjar ràpid, no gas, no gastar ni un dòlar innecessari".

Schwarz ha aclarit que el boicot no busca afectar la compra d'articles essencials com medicines i ha encoratjat a adquirir-los en petits negocis locals. L'apagada econòmica és només el primer pas en una sèrie d'accions que planeja l'organització. Després de la protesta del 28 de febrer, s'ha anunciat un nou boicot per al 7 de març, aquesta vegada dirigit exclusivament a Amazon.

Impacte i expectatives sobre la iniciativa

Alguns consumidors veuen aquesta protesta com una oportunitat per demostrar el seu descontentament amb els preus elevats. Altres consideren que és poc probable que una acció de només 24 hores tingui un impacte real en les gegants corporatives. Tot i així, l'estratègia de The People’s Union USA busca organitzar boicots recurrents i enfocats en diferents empreses.

Amb la creixent preocupació per la inflació i el poder de les grans corporacions, els ciutadans han decidit organitzar-se. La resposta del públic a aquesta iniciativa determinarà si l'Apagada Econòmica es converteix en una tendència de protesta més àmplia o si serà només un intent aïllat de resistència econòmica.