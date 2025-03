Amazon segueix els passos d'Elon Musk i podria prendre la decisió molt aviat

Després de les crisis d'imatge que va enfrontar X, la plataforma d'Elon Musk, grans empreses com Amazon i Apple semblen canviar d'estratègia. Després d'un temps d'incertesa i de reducció en les inversions publicitàries, ara s'observa un gir cap a la plataforma. Aquest moviment podria estar relacionat amb l'entrada de Musk en el Govern de Donald Trump, un canvi que ha generat expectatives en el sector.

Al novembre, MediaRadar, empresa d'intel·ligència publicitària, ja havia informat que companyies com Disney i Comcast començaven a reprendre la seva inversió en X. Ara, és Amazon qui ha decidit augmentar el pressupost destinat a la plataforma. Encara que no s'ha revelat la xifra exacta, aquesta decisió ha cridat l'atenció, especialment perquè prové d'Andy Jassy, el CEO d'Amazon. A més, Apple, que havia retirat la seva publicitat en X a finals de 2023, també estaria negociant el seu retorn.

Una estratègia per millorar les relacions amb Elon Musk

Els experts creuen que aquestes decisions responen a una reavaluació de les oportunitats publicitàries en X, però també a un intent de les empreses per mantenir bones relacions amb Elon Musk. Després d'anys d'inestabilitat en la plataforma, algunes marques podrien estar buscant congraciar-se amb Musk per evitar possibles repercussions en el futur.

A pesar del retorn de grans noms com Amazon i Apple, les inversions en X continuen sent menors que les que es realitzaven abans que Musk adquirís la plataforma. No obstant això, qualsevol ingrés addicional és positiu per a la X, abans Twitter. Especialment perquè la xarxa social ha enfrontat una caiguda substancial en els seus ingressos publicitaris, una cosa que Musk ha atribuït a un suposat boicot de marques, a les quals ha demandat.

Un alleujament per a les finances de X i els seus creditors

El retorn d'aquestes empreses és vist com un senyal que X podria estar en procés d'estabilització. A més, els diners que rebi ajudaran a alleujar les dificultats financeres de la plataforma. Els bancs que van prestar diners a Musk per a la compra de Twitter estan negociant la venda del deute, cosa que serà més senzill si les finances de l'empresa milloren.

D'altra banda, el retorn d'Amazon i Apple també podria influir en el futur de la demanda que Musk ha interposat contra diverses marques, inclosa Twitch, la plataforma d'Amazon. La relació entre X i les grans corporacions podria veure's més afectada per decisions judicials que per l'efectivitat publicitària de la xarxa social.

Millores en la valoració de X i en les expectatives de creixement

El recent retorn de grans empreses coincideix amb una millora en la valoració de les participacions de Fidelity en X. Des de setembre, la taxació ha augmentat un 39%, cosa que podria indicar que la plataforma està recuperant terreny. Aquest augment contrasta amb les previsions que moltes marques reduirien la seva inversió en X durant 2025.

Els analistes coincideixen que aquest gir positiu podria ser clau per a la salut financera de la plataforma i la seva capacitat per competir en el món de la publicitat digital. Queda per veure si el retorn de les grans marques és només un canvi temporal o si realment marcarà un nou començament per a X.