Sembla de Cheetos, però ho té Mercadona i aixeca passions arreu d’Espanya: 1 euro

Mercadona no para de sorprendre i aquesta vegada ha tret alguna cosa que ha generat un autèntic rebombori. Els passadissos de Mercadona estan plens de murmuris sobre aquesta novetat. Molts no poden deixar de parlar-ne.

A Mercadona saben com captar l'atenció i ho han tornat a aconseguir. Aquesta novetat té més d'un intrigat i comentant-ho entre amics. Mercadona torna a posar el focus en un producte diferent i molt cridaner.

Un disseny que recorda un conegut dibuix animat

El snack fregit Binkies gust de formatge destaca per la seva forma singular. Molts consumidors el relacionen visualment amb l'icònic personatge Pikachu, de la popular saga Pokémon. Aquest disseny únic ha estat clau per cridar l'atenció als lineals.

Mercadona ha aconseguit així crear un snack que no només es gaudeix pel seu gust, sinó que també destaca pel seu aspecte divertit. Això el posiciona com una opció diferent dins del segment de snacks fregits. La seva originalitat en el disseny és un clar punt a favor per captar un públic jove i familiar.

L'envàs del snack conté 80 grams, una quantitat pensada per a un consum individual o per compartir en petites porcions. Aquesta mida també en facilita el transport i l'emmagatzematge. La presentació és senzilla i pràctica, característica habitual en els productes de Mercadona.

A més, el preu és un altre factor atractiu: el paquet es ven per 1,10 euros. Això fa que sigui una opció econòmica davant d'altres snacks de formatge que es poden trobar al mercat. Mercadona manté així la seva estratègia d'oferir productes novedosos a preus competitius.

Gust i comparació: Binkies davant d'altres snacks de formatge

El gust del snack Binkies ha generat comentaris variats. Molts consumidors troben que el gust recorda al dels famosos Cheetos Pandilla, un clàssic dins del segment de snacks fregits amb gust de formatge. Aquesta comparació posiciona el nou producte dins d'una categoria molt demandada.

Mercadona ha aconseguit crear un snack amb un perfil de gust familiar, cosa que pot facilitar-ne l'acceptació al mercat. Tanmateix, la marca també aporta una identitat pròpia, diferenciant-se gràcies a la seva textura i el toc particular del formatge utilitzat. És perfecte per als plans a l'aire lliure que tant ve de gust fer en aquesta època de l'any.

La varietat d'opinions sobre el seu gust reflecteix l'interès que desperta aquest llançament. Això també pot impulsar la curiositat d'aquells que encara no l'han tastat. En aquest sentit, Mercadona encerta presentant un producte que convida a l'experimentació sense sortir de gustos populars.

El snack fregit Binkies es converteix en una opció per a qui busca alguna cosa diferent dins del gran catàleg de snacks amb gust de formatge. El seu equilibri entre novetat i tradició és una fórmula atractiva per al consumidor actual. A la vista està que no està deixant indiferents tots aquells que el proven.

Preus i ofertes actualitzats el dia 30/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis