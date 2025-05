Els clients han parlat i Mercadona compleix: aquesta crema és una bogeria, només 3 euros

Mercadona sorprèn amb una aposta que uneix el que ja funcionava amb novetats que criden l'atenció. És un producte cuidat, pensat per a qui valora el clàssic, però busca alguna cosa millor. L'acollida a les botigues està sent notable

El llançament reflecteix la manera com Mercadona entén els seus clients, oferint productes que transmeten confiança i qualitat. La fórmula i l'aroma són part de l'atractiu que està captivant molts. Per això, molts ja s'hi han fixat o estan desitjant que arribi al seu Mercadona

Mercadona llança una crema corporal que sona coneguda

La nova crema corporal Esferes Vitamina E i A de Mercadona arriba en un format de 300 ml. El seu principal atractiu són les petites càpsules de vitamines que es fonen en contacte amb la pell. Aquesta fórmula incorpora vitamina E i A, conegudes per les seves propietats antioxidants i regeneradores

Enriquida amb extracte de te verd, la crema ofereix beneficis addicionals per protegir la pell. El te verd és un potent antioxidant que ajuda a combatre l'envelliment i manté la pell fresca. A més, hidrata en profunditat, aportant suavitat i elasticitat

Aquesta crema es diferencia de versions anteriors perquè no conté àcid hialurònic. Aquesta absència marca un canvi notable respecte a la crema Esferes Vit-E amb àcid hialurònic que Mercadona venia anteriorment. Per això, és un producte amb un perfil específic pensat per a qui busca hidratació i antioxidants sense el component hidratant extra

La manera d'ús és senzilla: s'ha d'aplicar sobre la pell neta i seca, massatgejant fins a la total absorció. La textura lleugera i fundent en facilita l'aplicació i no deixa sensació greixosa. Ideal per a la cura diària i per a qui gaudeix d'un ritual de bellesa senzill i efectiu

Una aroma cítrica que recorda la crema Green Tea d'Elisabeth Arden

Un dels detalls que més ha cridat l'atenció en aquesta crema de Mercadona és la seva olor. La fragància cítrica que desprèn és fresca i natural. Molts usuaris han trobat que s'assembla molt a l'aroma de la crema Green Tea d'Elisabeth Arden, un clàssic reconegut en el món cosmètic

Aquesta característica olfactiva aporta un plus de frescor que la converteix en una opció molt agradable per a qui valora el perfum en els productes corporals. L'aroma és suau, però duradora, acompanyant la sensació de neteja i hidratació que ofereix

L'envàs manté un disseny funcional i senzill, típic de la línia Deliplus de Mercadona. L'ampolla transparent deixa veure les càpsules que contenen les vitamines, un detall visual atractiu que reforça la percepció de qualitat i naturalitat. La mida de 300 ml assegura una bona durada per a l'ús diari

Pel que fa al preu, aquesta crema corporal de Mercadona està disponible per només 3,10 euros, una xifra molt competitiva al mercat de productes hidratants amb ingredients específics. Això la posiciona com una opció assequible sense renunciar a ingredients de valor i una experiència sensorial cuidada

