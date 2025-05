Adeu GHD: Lidl porta aquest dilluns l’artefacte per als cabells més viral de l’any

Lidl ho ha tornat a fer i aquesta vegada amb un aparell que està donant moltíssim que parlar. No és la típica novetat ni un simple caprici de prestatgeria, és una cosa que té mig internet revolucionat. Només Lidl podia convertir una cosa tan simple en l'obsessió beauty de la setmana

No parlem de menjar ni de decoració, sinó d'un invent que ja és a tot arreu. El de Lidl amb aquest article és d'un altre nivell: pràctic, barat i amb pinta que no durarà gaire. Està pensat per facilitar la vida i, de passada, deixar empremta a les xarxes

El que arriba aquest dilluns a Lidl i promet arrasar

Aquest dilluns arriba a Lidl un d'aquells productes que arrasen a les xarxes per la seva utilitat i disseny. Un utensili de bellesa que crida l'atenció per com és de complet i accessible. Ideal per a qui busca resultats de perruqueria sense sortir de casa

Es tracta d'una eina molt popular per aconseguir pentinats amb ones suaus i desenfadades. Té tres barrils amples que permeten treballar flocs grans en pocs segons. Així s'aconsegueix un look natural, ideal per al dia a dia o una ocasió especial

La seva superfície té recobriment ceràmic i de turmalina, cosa que protegeix i dona brillantor als cabells. A més, inclou guant tèrmic, suport antilliscant i una punta freda per a més seguretat. És còmoda, ràpida i fàcil d'utilitzar, fins i tot si no tens experiència

Aquest article de Lidl es vendrà per 19,99 euros, un preu molt per sota d'altres marques del sector. Tot i ser assequible, les seves prestacions estan pensades per aconseguir resultats professionals. I sí, torna a estar disponible només per temps limitat

La planxa per a ones que està en tendència

Les ones naturals han deixat de ser cosa exclusiva de perruqueries o influencers professionals. Avui qualsevol pot aconseguir-les a casa amb aquest tipus de tenacilles triples. I Lidl ho posa fàcil amb el seu model complet, segur i econòmic

Aquesta planxa inclou onze nivells de temperatura, des de 100 fins a 200 graus centígrads. Així la pots adaptar al teu tipus de cabell sense por de fer-lo malbé ni quedar-te curta. A més, té apagat automàtic després de 30 minuts, per si et despistes

El seu disseny és perfecte per utilitzar a casa o portar de viatge, ja que té voltatge universal. El cable giratori i l'anella per penjar-la en faciliten l'ús i el guardat. Amb una potència de 145 a 155 W, s'escalfa ràpid i manté la temperatura estable

L'èxit d'aquest producte es deu al seu equilibri entre qualitat, funcionalitat i preu. No és d'estranyar que s'esgoti cada vegada que Lidl el posa a la venda. Si la vols provar, toca estar atenta, perquè no sol durar gaire a la prestatgeria

Preus i ofertes actualitzats el dia 30/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis