Només has de posar julivert en aquest lloc i notaràs un gran canvi a la teva vida

A les xarxes socials, especialment a TikTok, els rituals casolans per atraure la prosperitat s'han fet molt populars. Un consell que ha cobrat molta força últimament el va compartir Romi Dabria, qui es dedica a la màgia amb herbes naturals. Concretament, ha explicat com es pot utilitzar el julivert per millorar de manera notable les nostres vides.

No es pot negar que són molts els que creuen en les propietats especials del julivert. Es tracta d'una planta que, a més de donar sabor a les nostres vides, pot influir en la nostra energia i sort. Encara que moltes d'aquestes pràctiques no tenen evidència científica, hi ha un ritual que ha generat moltíssima curiositat.

El ritual del julivert: Com atraure l'abundància a la nostra vida?

La recomanació de Romi Dabria és simple i consisteix a col·locar tres branques de julivert fresc en un got amb aigua. Segons la seva explicació, aquest senzill pas pot ajudar a atraure la fortuna i millorar les finances personals o fins i tot d'un negoci. La màgia darrere d'aquesta pràctica es basa en la idea que el julivert té vibracions que afavoreixen l'abundància.

Aquest ritual no ve d'ara, el julivert ja ha estat utilitzat en diferents cultures i pràctiques esotèriques al llarg de la història a causa de les seves suposades propietats energètiques. En algunes creences populars, s'assegura que col·locar aquesta planta en aigua potencia els seus efectes i ajuda a atraure bona sort. Així que, segons aquesta tradició, tenir julivert a la llar o al negoci mai està de més.

Beneficis del julivert per a la salut

Més enllà de les seves suposades propietats esotèriques, el julivert també és molt conegut pels seus beneficis per a la salut. Aquesta planta és rica en vitamina K, que és crucial per a la coagulació sanguínia i la salut dels ossos. A més, conté altres vitamines com la A, C i folat, així com minerals com el ferro, el calci, el magnesi i el potassi.

El julivert també té propietats antioxidants gràcies als flavonoides i altres compostos que combaten l'estrès oxidatiu. Aquest efecte antioxidant pot ser beneficiós per a la salut general, ajudant a reduir el risc de malalties cròniques. Així mateix, el julivert actua com un diürètic suau, cosa que afavoreix la digestió i la salut renal.

Si bé es desconeix si el ritual influeix en les finances o la sort, el julivert és important en la dieta per les seves propietats. Les persones que l'inclouen en la seva alimentació es beneficien de múltiples propietats antiinflamatòries i la seva capacitat de reducció d'homocisteïna en la sang. Un factor de risc per a malalties cardiovasculars.