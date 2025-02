Ningú feia això amb el llorer i ara està de moda: el truc amb les fulles i el mòbil

Avui dia, el benestar és una prioritat, i en la recerca d'equilibri fins i tot les plantes més tradicionals hi tenen cabuda. El llorer, un clàssic a la cuina mediterrània, ara s'està convertint en un objecte de moda. El seu ús va més enllà dels fogons, guanyant popularitat a les xarxes socials.

A través de plataformes com TikTok, el llorer ha començat a veure's com un amulet. Se li atribueixen poders esotèrics com atreure la bona sort o protegir d'energies negatives. Aquest fenomen s'ha viralitzat ràpidament, convertint-se en una tendència que s'estén per tot el món digital.

El llorer i el seu poder a les xarxes

El truc, extret del TikTok "Magia y rituales con María", suggereix col·locar una fulla de llorer entre la carcassa i el mòbil per atreure l'èxit. Per a fer el ritual, s'ha de posar la fulla en un moment de tranquil·litat, sostenir-la entre les mans i dir unes paraules. "Jo estableixo que a través de tu s'obrin els meus camins, els camins de l'èxit, abundància i prosperitat, fet està, gràcies, gràcies, gràcies".

Si bé no hi ha evidència científica que demostri que tingui propietats màgiques, alguns estudis indiquen que les persones tendeixen a notar efectes positius. Aquests actes simbòlics poden generar una sensació de propòsit i benestar, en proporcionar un enfocament mental sobre el que es desitja assolir.

En incorporar un objecte que representi alguna cosa important per a nosaltres, com el llorer, el cervell pot associar-lo amb l'assoliment de metes i èxits. D'aquesta manera, el que realment influeix és la creença i la motivació personal, més que qualsevol poder sobrenatural de l'objecte en si.

El poder dels rituals amb llorer

Als comentaris de la publicació, alguns usuaris comparteixen les seves experiències, mentre que alguns asseguren que el ritual els ha portat sort, altres es mostren escèptics a ell. "A la meva cartera només tinc fulles de llorer i no tinc ni un bitllet", comenta un. Un altre afegeix: "Sempre porto un gra d'all a la cartera i mai em faltin els diners".

Aquests testimonis reflecteixen la varietat d'opinions sobre el llorer. Per a alguns, és una eina poderosa per atreure la prosperitat, mentre que altres ho veuen com una superstició. No obstant això, el cert és que el llorer ha trobat el seu lloc en un món on les persones busquen alguna cosa més que simples solucions pràctiques.

Actualment, internet està ple de rituals i pràctiques simbòliques que prometen atreure sort, èxit o benestar. El llorer és només un dels molts objectes que s'utilitzen en aquests rituals, però no és l'únic. Des d'amulets fins a càbales, milers de persones recorren a elements quotidians per sentir que tenen el control sobre les seves vides i millorar el seu benestar emocional.