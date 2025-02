Oficial: Sorpresa de Leroy Merlin que afecta directament milers de persones a Espanya

Leroy Merlin, una de les principals companyies de bricolatge a Espanya, ha compartit una notícia que ha sorprès molta gent. A través d'un comunicat, l'empresa ha confirmat quin serà el seu pròxim pas al nostre país. I encara que normalment les sorpreses són per als seus clients, aquesta vegada l'empresa ha posat el focus en els seus treballadors.

La cadena ha anunciat el repartiment de primar entre els seus treballadors, que aquesta vegada seran fins i tot més grans que l'any passat. Leroy Merlin ha pres aquesta decisió per reconèixer el gran esforç dels seus empleats. Sens dubte, una de les iniciatives més destacades de la companyia enguany.

Leroy Merlin repartirà 64,3 milions entre els seus empleats

Leroy Merlin ha detallat que repartirà un total de 64,3 milions d'euros entre els seus més de 18.000 empleats a Espanya. Aquesta xifra representa un augment de 8,5 milions respecte al repartiment de beneficis de l'any passat, el que equival a un increment del 15%.

Aquest model de participació en beneficis s'ha consolidat com una de les principals polítiques de la companyia, que va començar a implementar-se el 1998. A més de reconèixer el treball i dedicació dels seus empleats, l'empresa busca mantenir un fort vincle entre l'èxit col·lectiu i la recompensa individual.

El repartiment no és només una xifra econòmica, sinó una manera d'implicar els empleats a llarg termini. Leroy Merlin ofereix la possibilitat que els seus treballadors es converteixin en accionistes d'ADEO, el grup al qual pertany l'empresa. Actualment, el 98% dels seus empleats són accionistes, el que reforça encara més la seva relació amb la companyia.

Aquest model s'ha convertit en una pedra angular de la cultura de Leroy Merlin. Que es basa en el lema "Human First", en el qual es destaca la importància de reconèixer l'esforç de cada persona dins de l'equip.

El compromís de Leroy Merlin amb tots els seus treballadors

Guilherme Ribeiro, el director de Recursos Humans de Leroy Merlin a Espanya, va destacar que aquest repartiment és només una part de les polítiques per donar suport als seus empleats. La companyia no només es dedica a repartir beneficis, sinó que també treballa activament per fomentar el desenvolupament i el creixement dins de l'organització. Segons Ribeiro, un equip motivat és clau per a l'èxit de l'empresa, i a Leroy Merlin es reconeix l'esforç de cada membre.

Al llarg dels anys, Leroy Merlin ha estat reconeguda com una de les millors empreses per treballar a Espanya. Ha estat inclosa durant dotze anys en el rànquing de Top Employer, i ha ocupat el lloc número 12 en el rànquing MERCO Talent 2023.

A més, l'empresa ha rebut la certificació Top Diversity Company, el que subratlla el seu compromís amb la inclusió i la diversitat. Aquests reconeixements reforcen la imatge de Leroy Merlin com una empresa que es preocupa pels clients i pel benestar i la satisfacció dels seus empleats.

Aquest repartiment de beneficis és, sens dubte, una gran notícia per als empleats de Leroy Merlin Espanya. També reforça la imatge de l'empresa com un referent pel que fa a responsabilitat empresarial i compromís amb el seu equip.