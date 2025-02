Lidl promet arrasar amb l'aparell de l'any: qualitat màxima i preu de bojos

Quan es tracta de crear l'ambient perfecte en una festa, la música juga un paper fonamental i un equip adequat pot elevar qualsevol celebració. Avui dia, hi ha aparells que s'han convertit en imprescindibles, ja que ofereixen portabilitat i una qualitat de so impressionant. Aquests compten amb opcions que faran que qualsevol festa acabi sent memorable.

So potent i funcions destacades

L'altaveu Bluetooth que tens ara mateix disponible a Lidl està dissenyat per ser l'ànima de la festa. Amb altaveus de 15 W RMS cadascun, produeix un so clar i potent, acompanyat d'uns baixos que ompliran l'habitació. No importa la mida de l'espai, aquest altaveu garanteix que la música se senti nítida i amb força.

Però les seves possibilitats no es queden aquí. D'altra banda, gràcies a la seva funció PartyPlay, pots connectar fins a 10 altaveus compatibles per obtenir un so encara més envoltant. D'aquesta manera, l'experiència guanyarà i molt en qualitat.

La bateria integrada té una autonomia de fins a 15 hores, cosa que et permetrà gaudir de la música durant tota la festa sense interrupcions. Fins i tot quan la càrrega dels teus dispositius estigui baixa, pots utilitzar la funció de bateria externa per carregar el teu mòbil o tauleta sense necessitat de pausar la música. És la solució ideal per a aquells que busquen comoditat i funcionalitat en un sol dispositiu.

A més, aquest altaveu és resistent a l'aigua amb protecció IPX7, cosa que significa que pot suportar immersions breus en aigua. Això el fa perfecte per utilitzar a l'aire lliure, en festes a la piscina o fins i tot a la platja. No hauràs de preocupar-te per la pluja o els accidents a prop de l'aigua, cosa que afegeix un extra de tranquil·litat a les teves celebracions.

Connexió sense fil avançada i facilitat d'ús

Una de les característiques més innovadores d'aquest altaveu és la seva versió Bluetooth 5.3, que assegura una connexió estable i d'alta qualitat. Podràs connectar el teu smartphone, tauleta o qualsevol dispositiu compatible sense problemes i gaudir d'una transmissió de música ràpida i sense interrupcions. A més, la seva funció TWS (True Wireless Stereo) permet connectar dos altaveus de forma sense fil per crear un so estèreo real.

Quant a la connectivitat, l'altaveu inclou un cable de càrrega USB-C, a més d'un cable AUX de 3,5 mm per a aquells que prefereixen una connexió per cable. Això li atorga més versatilitat, permetent que s'utilitzi amb diversos dispositius. La seva mida compacta, d'aproximadament 26,5 x 10,2 x 9,8 cm, i el seu pes d'1,2 kg el fan molt fàcil de transportar, de manera que podràs portar-lo a qualsevol lloc.

El preu de l'altaveu és de 59,99 euros, cosa que el converteix en una opció accessible sense sacrificar qualitat. Lidl ha aconseguit oferir un producte amb una excel·lent relació qualitat-preu. És ideal per a aquells que busquen un altaveu potent i amb característiques avançades a un preu competitiu.

Preus i ofertes actualitzats el dia 22/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis