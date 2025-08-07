Lidl deixa KO Decathlon amb el producte que voldràs utilitzar cada dia d’estiu
Lidl sorprèn amb un producte pràctic i barat que està guanyant terreny davant d'altres marques conegudes
Lidl té productes que no fan soroll, però que es converteixen en imprescindibles per a qui els prova. No són llançaments de temporada ni novetats d'aparador, però compleixen amb el que importa. Saben donar solucions pràctiques sense necessitat d'adorns.
A Lidl no tot són modes passatgeres; hi ha bàsics que segueixen a les seves prestatgeries perquè funcionen. Són aquells productes que et resolen el dia a dia sense prometre miracles, només amb disseny intel·ligent i preu just. I quan ho proves, ja no et planteges canviar-ho.
Un accessori senzill, pràctic i per al dia a dia
Lidl té a la venda una motxilla que compleix amb tot el que se li pot demanar a un accessori diari. El seu disseny és funcional, senzill i pensat per a qui busca comoditat. És perfecta per anar a la feina, fer una passejada o fer encàrrecs amb les mans lliures.
El més interessant d'aquesta motxilla és la seva part superior enrotllable, que permet ampliar el volum segons ho necessitis. La seva capacitat oscil·la entre 16 i 21 litres, per la qual cosa s'adapta al que vulguis portar en cada moment. A més, inclou un compartiment encoixinat per a portàtils de fins a 15,6 polzades.
La motxilla també compta amb una butxaca frontal amb cremallera per a objectes petits, així com una butxaca lateral addicional. Tot queda ben assegurat amb un sistema de tancament compost per cremallera i corretja de velcro. L'organització és senzilla, però suficient per al dia a dia.
Pel que fa al disseny, Lidl ofereix aquest model en dos colors neutres: gris i negre. Tots dos són discrets i versàtils, sense detalls innecessaris que recarreguin l'aspecte. És una motxilla que s'adapta a qualsevol estil sense desentonar en cap situació.
Qualitat, comoditat i un preu difícil d'igualar
Un dels majors atractius d'aquesta motxilla de Lidl és el seu preu, que es manté en 9,99 euros. A canvi, obtens un accessori durador, còmode i amb materials de qualitat, com la cremallera YKK. Aquest detall, encara que petit, marca la diferència en l'ús continuat.
La comoditat no es queda enrere, ja que la part posterior i el fons de la motxilla estan encoixinats. Les corretges de les espatlles són ajustables, cosa que permet adaptar l'ajust fàcilment. També compta amb una nansa superior que facilita el seu transport a mà quan prefereixis no carregar-la a l'esquena.
Aquesta motxilla suporta una càrrega màxima de 5 quilos, suficient per a l'ús habitual sense comprometre la comoditat. Les seves dimensions, de 28 x 41-60 x 11 centímetres, la fan compacta i pràctica, però amb espai suficient per no quedar-se curta. El seu pes de 600 grams contribueix al fet que sigui lleugera i fàcil de portar a qualsevol lloc.
Encara que no és una novetat ni una edició limitada, Lidl manté aquesta motxilla com a part fixa del seu catàleg. Es pot adquirir tant a botigues físiques com a la web, dins de la secció d'accessoris. És un d'aquells productes que no criden l'atenció, però que es converteixen en imprescindibles.
Preus i ofertes actualitzats el dia 06/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: