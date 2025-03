No només a Costco i Sam's Club: L'altre supermercat que ven les salses Chick-fil-A

Chick-fil-A, la famosa cadena de menjar ràpid dels Estats Units, ha fet un pas important en la seva expansió fora dels seus restaurants. Per primera vegada, les seves populars salses estaran disponibles en grans superfícies. Ara, els consumidors podran gaudir de les seves salses preferides no només al restaurant, sinó també a botigues de venda a l'engròs.

Les salses de Chick-fil-A ja estan disponibles en tres grans cadenes de magatzems: Sam’s Club, Costco i BJ’s Wholesale. Aquests establiments oferiran un nou format: un paquet doble d'ampolles de 24 unces, pensat per a un consum més alt. Aquesta mida és ideal per a reunions familiars, barbacoes i per a aquells que no poden resistir-se al sabor de la salsa Chick-fil-A a casa.

Un producte molt esperat

L'arribada d'aquestes salses a les botigues de venda a l'engròs respon a una clara demanda dels consumidors. Durant anys, els fanàtics de Chick-fil-A van demanar poder portar-se les seves salses en quantitats més grans. Abans, només era possible adquirir petites versions en supermercats seleccionats o directament als restaurants.

La presentació en paquets dobles amplia l'abast de la marca. A més, també s'ajusta al perfil de client d'aquestes grans superfícies. Els productes en aquestes botigues solen comprar-se en major volum i a preus més competitius, cosa que fa aquest nou format encara més atractiu.

BJ’s Wholesale se suma a la tendència

Sam’s Club (propietat de Walmart) i Costco sumen a Chick-fil-A per primera vegada. A més, la gran novetat és la incorporació de BJ’s Wholesale. Aquesta cadena, que competeix directament amb les altres dues, entra ara en el joc amb una clara aposta per productes populars i d'alta rotació.

Per a BJ’s, l'aliança amb Chick-fil-A podria representar un impuls important en el seu posicionament dins del mercat. Oferir un producte tan icònic i demandat pot ser el ganxo perfecte per atreure nous socis i fidelitzar els actuals.

Un benefici també per als empleats

A més de l'interès comercial, Chick-fil-A ha destacat que part dels guanys generats per la venda de les seves salses en supermercats es destinaran a finançar oportunitats educatives per als seus empleats. Aquesta iniciativa, que ja ha tingut bons resultats en el passat, seguirà donant suport al desenvolupament professional dels qui treballen a la companyia.

Aquesta acció combina màrqueting amb responsabilitat social i s'alinea amb la imatge de marca que Chick-fil-A ha intentat consolidar durant els últims anys.

Condiments que creuen el taulell

Amb aquesta estratègia, Chick-fil-A se suma a una tendència creixent als Estats Units: portar productes populars de menjar ràpid als prestatges dels supermercats. Estem en un mercat on els consumidors busquen cada vegada més replicar les seves experiències de menjar preferit a casa. És per això que marques com McDonald's, Taco Bell i Popeyes també han començat a distribuir salses, adobs i productes congelats a botigues.

El desembarcament de les salses de Chick-fil-A a botigues com Sam’s Club, Costco i BJ’s és clarament un èxit comercial. Però també marca un canvi cultural en la manera com aquests productes són consumits i distribuïts al país.

Un fenomen que creix

El fanatisme per les salses de Chick-fil-A és evident. Ara, amb la seva disponibilitat en grans magatzems, aquest fenomen pot estendre's encara més. Els consumidors que abans només podien gaudir de la salsa als restaurants ara tenen la possibilitat de portar-la a casa en majors quantitats.

La pregunta ara és si altres marques seguiran aquest camí. Veurem nous productes de Chick-fil-A als prestatges del supermercat? L'èxit de les salses podria obrir la porta a més productes de la cadena en el futur. Sens dubte, la febre per Chick-fil-A sembla estar lluny de desaparèixer, i podria expandir-se encara més a les llars nord-americanes.