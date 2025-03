Com saber si tens a casa els productes contaminats de Walmart i Kroger: Urgent!

Recentment, la FDA va emetre una retirada urgent de diversos congelats venuts en grans cadenes de supermercats com Walmart i Kroger. Es tracta de menjars congelats de les marques Lean Cuisine i Stouffer’s que podrien estar contaminats amb un material estrany, similar a la fusta. Si ets un consumidor habitual d’aquests, és crucial que verifiquis si els productes que tens a casa estan dins dels lots afectats.

Què han retirat de Walmart i Kroger

La contaminació va ser descoberta en alguns lots específics de menjars congelats. Això ha obligat Nestlé USA a retirar diversos dels seus productes de les prestatgeries.

Els productes afectats inclouen opcions populars com raviolis, stir fry i lasanyes, venudes a Walmart, Kroger, i altres supermercats a nivell nacional. L’empresa assegura que el problema està relacionat amb un material que pot presentar riscos per a la salut, fins i tot ocasionant incidents d’asfíxia.

Els afectats són:

Lean Cuisine Butternut Squash Ravioli

Codis de lot: 4261595912, 4283595912, 4356595912, 5018595912, 5038595912

Dates de caducitat: OCT2025, NOV2025, GEN2026, FEB2026, MAR2026

Lean Cuisine Spinach Artichoke Ravioli

Codis de lot: 4261595912, 4283595912, 4356595912, 5018595912, 5038595912

Dates de caducitat: OCT2025, NOV2025, GEN2026, FEB2026, MAR2026

Lean Cuisine Lemon Garlic Shrimp Stir Fry

Codi de lot: 4214595511

Data de caducitat: SET2025

Stouffer’s Party Size Chicken Lasagna

Codis de lot: 4262595915, 4351595915, 5051595915, 5052595915

Dates de caducitat: OCT2025, GEN2026, MAR2026

Com identificar si els tens a casa

Si tens algun d’aquests menjars congelats al teu congelador, revisa els codis de lot i les dates de caducitat a l’embalatge. Per fer-ho, n’hi ha prou amb mirar les etiquetes i buscar els codis de lot i les dates indicades. Si el teu producte coincideix amb algun dels lots afectats, l’has de llençar immediatament.

Què fer si tens un producte retirat

Si trobes que un dels productes afectats és al teu congelador, hi ha diverses opcions a seguir:

Descartar el producte: Si no desitges retornar el producte al supermercat, simplement descarta’l de manera segura. Retornar el producte: Si ho prefereixes, pots portar el producte al supermercat on el vas comprar i sol·licitar un reemborsament complet o un reemplaçament per un altre producte.

És important no consumir-los, ja que el material estrany pot presentar riscos per a la salut, incloent la possibilitat d’ennuegar-se o lesions internes.

Què fer si vas consumir el producte i et sents malament?

Si has consumit algun d’aquests menjars congelats i experimentes símptomes com dolor abdominal, dificultat per empassar o qualsevol altre malestar, és fonamental que busquis atenció mèdica immediata. En cas d’haver tingut un incident d’asfíxia o lesions, contacta amb un professional de la salut el més ràpid possible.

Com Nestlé està gestionant la retirada

Nestlé USA ha declarat que està treballant de manera activa amb la FDA i el Departament d’Agricultura dels EUA (USDA) per investigar l’origen de la contaminació i garantir la seguretat dels seus productes. L’empresa ha expressat les seves disculpes i assegura que la seguretat dels consumidors continua sent la seva principal prioritat.

Mantén-te alerta i revisa el teu congelador

Aquesta retirada de congelats de Lean Cuisine i Stouffer’s destaca la importància d’estar sempre alerta als avisos de la FDA. Si ets un dels molts consumidors que compren aquestes marques, assegura’t de revisar els productes a casa teva i prendre les mesures necessàries. La seguretat alimentària és una prioritat, i aquest tipus de retirades són essencials per evitar riscos per a la salut.