Ni llom ni costelles: Aquesta carn de Mercadona és la preferida dels espanyols

Mercadona ho ha tornat a fer amb un d'aquells llançaments que semblen pensats per als qui no volen perdre temps. Als seus lineals ha aparegut quelcom que fa olor de recepta de tota la vida. Fresc, especiat i sense misteri, Mercadona torna a fregar el ple amb una proposta ben pràctica.

En menys del que canta un gall, aquest nou producte de Mercadona ha començat a guanyar terreny a la secció de frescos. El seu aspecte és tan apetible com la seva facilitat per entrar a qualsevol menú. Mercadona demostra que, amb pocs ingredients i bona idea, es pot revolucionar qualsevol nevera.

Una novetat de Mercadona que ja fa pensar a molts en el sopar

Mercadona ha afegit una nova opció a la seva secció de carns que destaca per ser còmoda, saborosa i directa al plat. Està pensada per a qui busca solucions pràctiques sense perdre gust. En pocs minuts pot passar de l'envàs a la taula, amb el toc just d'adob tradicional.

La base del producte és una de les parts més tendres i buscades del pollastre: el solsonet. Ve preparat per cuinar, marinat amb una barreja equilibrada d'espècies que aporta aroma i gust. Cada safata conté uns 380 grams, perfecta per a dues racions generoses o tres de més lleugeres.

Mercadona ha apostat per un format que respon a una necessitat creixent: menjar bé sense perdre temps. El pollastre ja ve adobat, així que només cal cuinar-lo i gaudir-lo amb el que es tingui a mà. No cal marinar, salpebrar ni afegir res més a la paella.

Amb un preu de 3,61 euros per safata, aquest pollastre adobat es posiciona com una opció accessible i funcional. Està disponible a la secció de carns fresques de qualsevol botiga Mercadona. La seva presentació senzilla i sense additius innecessaris el fa encara més atractiu per al consumidor habitual.

Solsonets de pollastre adobats: la nova incorporació estrella de Mercadona

Els nous solsonets de pollastre adobats de Mercadona són una solució perfecta per al dia a dia. Estan pensats per a qui valora el gust, però no té temps per a preparacions llargues. El pollastre ve amb un adob tradicional que barreja pebre vermell, all i espècies comunes.

Mercadona ha sabut adaptar un clàssic a les rutines modernes sense alterar l'essència del plat. Aquests solsonets de pollastre mantenen una textura sucosa i un gust suau, sense resultar pesants. Es poden preparar a la paella, forn o fregidora d'aire sense gairebé oli afegit.

El pollastre d'aquesta gamma és ideal per combinar amb arròs, verdures, amanides o pa de pita. També pot formar part de plats més elaborats sense complicar el procés de cuinat. El seu gust és prou neutre per agradar a infants i grans per igual.

Mercadona reforça així el seu lideratge en productes de conveniència amb ingredients reconeixibles i preus ajustats. Aquest pollastre adobat demostra que el pràctic no està renyit amb el gust ni amb la qualitat. Una aposta més per simplificar la cuina diària amb solucions reals.

