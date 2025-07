Va arribar dilluns a Lidl i s’està esgotant a moltes botigues: és una bogeria

Lidl ho torna a fer i deixa més d'un amb la boca oberta des de dilluns. No és gran, no és estrany, no és nou, però Lidl ha aconseguit que es converteixi en el més comentat de la setmana. Ningú no ho va veure venir i ara és gairebé impossible no parlar-ne en qualsevol conversa de passadís.

A Lidl les sorpreses no sempre arriben amb cartells cridaners ni colors vius. De vegades n'hi ha prou de posar a la prestatgeria alguna cosa simple i útil perquè tot es descontroli. I això és justament el que està passant amb aquest producte de Lidl que sembla tenir-ho tot per petar-ho aquest estiu.

El calçat còmode que està marcant l'estiu a Lidl

Lidl ha posat a la venda unes sandàlies que no necessiten presentació perquè la gent les valori. Són marrons, senzilles, amb dues sivelles metàl·liques que ajusten molt bé al peu. L'estil és discret, però es nota que estan pensades per durar i donar guerra durant molts mesos.

Estan fetes amb pell autèntica d'adoberies certificades per LWG, cosa que parla de compromís amb la qualitat. També sumen punts per la plantilla preformada, que s'adapta amb facilitat a la forma del peu. La combinació d'aquests materials aconsegueix un equilibri perfecte entre comoditat i resistència.

Cada sivella es pot ajustar perquè el peu quedi ben subjecte, sense moure's ni apretar massa. És un sistema fàcil d'utilitzar que funciona fins i tot amb presses, i que marca la diferència a l'hora de caminar. Res no rellisca, tot queda al seu lloc i se sent el suport des del primer pas.

La plantilla, a més de còmoda, està folrada en pell, cosa que dona un plus de suavitat i evita fregaments. No hi ha costures molestes ni materials sintètics que facin suar el peu en ple juliol. Es nota que han estat dissenyades pensant en el dia a dia, no només per lluir-les a la platja.

Les sandàlies de Lidl que arrasen aquesta setmana

El que més crida l'atenció és que aquestes sandàlies de Lidl costen només 7,99 euros. Amb aquest preu és difícil trobar res semblant a botigues de calçat, fins i tot en temporada de rebaixes. I la veritat és que no semblen d'aquest rang quan les tens a la mà o les portes posades.

La sola és d'EVA, un material molt lleuger que amorteeix bé i no es nota quan es camina durant molta estona. Es flexiona amb facilitat, no pesa i ajuda a mantenir una trepitjada natural. Aquest tipus de sola és habitual en models molt més cars, cosa que sorprèn encara més.

Estan disponibles en talles que van des de la 37 fins a la 41, cosa que cobreix un bon ventall de peus. Tot i que el disseny està pensat per a dona, molts models similars s'utilitzen de manera unisex sense problema. Per això estan volant a moltes botigues i costa trobar certs números.

Aquestes sandàlies es poden comprar tant a botiga física com a la web oficial de Lidl. Això facilita molt les coses, sobretot si no hi ha estoc a prop o si es prefereix evitar cues. L'accés en línia fa que el model arribi a més gent, sense haver de moure's del sofà de casa.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis