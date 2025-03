Ni Carrefour, ni Lidl: aquest és el súper que creix com l'escuma al País Basc

En els últims anys, la competència en el sector dels supermercats a Espanya s'ha intensificat, i el País Basc no és l'excepció. Mentre algunes cadenes es mantenen amb una presència sòlida, altres estan destacant per la seva impressionant expansió. Tot i ser una regió coneguda pels seus tradicionals mercats i petits comerços, les grans cadenes continuen guanyant terreny.

En aquest context, una de les cadenes que ha mostrat un creixement notable a Guipúscoa és Mercadona. Des de la seva arribada el 2016, ha experimentat un ascens imparable, amb l'obertura de noves botigues i una oferta adaptada a les necessitats locals. Ara, la companyia es prepara per obrir dos nous establiments a la regió.

Mercadona assoleix una nova fita a Guipúscoa

Mercadona ha presentat recentment els seus resultats de 2024, destacant un creixement del 9% en les seves vendes, assolint els 38.835 milions d'euros. D'aquesta xifra, més de 37.000 milions provenen del mercat espanyol, cosa que reflecteix la importància de la seva presència al país. Aquest èxit també s'ha reflectit en la seva expansió a Euskadi, on la cadena està a punt d'assolir una xifra destacada de botigues operatives.

Amb l'obertura de nous supermercats a Zarautz i Bidebieta, la companyia arribarà a la desena de botigues a Guipúscoa. Aquesta expansió és part de la seva estratègia per consolidar-se a la regió, on ja compta amb una xarxa de 33 establiments a tot Euskadi. Tot i ser un mercat competitiu, Mercadona ha aconseguit guanyar-se la confiança dels consumidors gràcies al seu enfocament en la qualitat i l'oferta de productes frescos i accessibles.

L'enfocament de Mercadona: qualitat, preus i ocupació

L'èxit de Mercadona no només es basa en la seva expansió física, sinó també en el seu model de negoci. Durant 2024, la cadena ha apostat per reduir 2.000 preus de productes, cosa que ha permès als clients estalviar 650 milions d'euros. A més, la companyia ha mantingut el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua.

Mercadona també ha centrat esforços en l'ocupació, creant més de 6.000 nous llocs de treball, amb un augment salarial que supera l'IPC tant a Espanya com a Portugal. Aquest tipus de polítiques ha aconseguit fidelitzar els consumidors i, alhora, generar un entorn favorable per als seus empleats. Amb aquests resultats, l'empresa es posiciona com una de les més exitoses en el sector dels supermercats a Espanya.

La cadena valenciana ha aconseguit consolidar-se com una de les principals cadenes de supermercats de tot el país. Destacant-se no només per la seva expansió, sinó també per la seva capacitat per adaptar-se a les necessitats canviants del mercat. A mesura que la companyia continua creixent, és evident que el seu enfocament en la satisfacció del consumidor i el desenvolupament del seu personal continuarà sent clau per al seu èxit.