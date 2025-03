Ni llet ni croissant: Aquest és el producte de luxe de Lidl per esmorzar com un rei

Lidl torna a innovar en el seu catàleg de productes per a la llar buscant fer únics molts moments. Aquesta setmana, presenta un article que combina funcionalitat i entreteniment. Dissenyat per afegir un toc de màgia als teus moments de cafè o te, aquest producte promet captivar els clients.

Descobreix la tassa més màgica de Lidl

La novetat de Lidl és una tassa de porcellana d'alta qualitat que canvia de color al contacte amb begudes calentes. En abocar líquid a una temperatura superior a 60 °C, la tassa transforma el seu disseny o tonalitat. En refredar-se la beguda, recupera la seva aparença original, indicant si el teu cafè o te ja no està calent.

Aquesta tassa té una capacitat d'aproximadament 300 ml, ideal per a tot tipus d'infusions o cafès llargs. No obstant això, és important tenir en compte que no és apta per a rentaplats ni microones, ja que la calor extrema podria danyar el seu efecte màgic. El rentat manual és la millor opció per mantenir intacte el seu mecanisme de canvi de color.

Lidl ha llançat aquesta col·lecció amb quatre dissenys diferents: aurora boreal, flors, consola i zodíac. Cada model ofereix un efecte visual diferent quan la tassa està calenta, permetent triar el que millor s'adapti al teu estil. El disseny de consola és perfecte per als amants dels videojocs, mentre que el de zodíac encantarà a aquells que busquen un toc més místic.

El preu de cada tassa és de només 2,99 euros, convertint-les en una opció assequible i original. Aquesta oferta especial estarà disponible únicament durant aquesta setmana a les botigues Lidl. Atès que les unitats són limitades, és recomanable acudir com més aviat millor per no quedar-se sense elles.

Fetes en porcellana d'alta qualitat

Aquestes tasses no només són funcionals, sinó que també aporten un element lúdic a l'experiència de beure. En canviar de color amb la temperatura, ofereixen una forma visual de saber si la teva beguda segueix calenta o si ja s'ha refredat. Aquest detall les converteix en un regal original per a amics i familiars que gaudeixin del cafè o les infusions.

La porcellana d'alta qualitat garanteix durabilitat i resistència. L'acabat és elegant i resistent, assegurant que cada disseny mantingui la seva aparença amb el temps. A més, la seva mida és perfecta per al dia a dia, ja sigui a casa o a l'oficina.

Els quatre dissenys disponibles permeten triar el que més s'adapti a la teva personalitat o col·leccionar-los tots. Cada model ha estat acuradament seleccionat per oferir una experiència visual única en canviar de color. Són ideals tant per a adults com per a nens, convertint cada glop en un moment especial.

És important recordar que, a causa de la seva sensibilitat a la calor, aquestes tasses requereixen un cuidat especial. No s'han d'utilitzar en microones ni rentaplats per mantenir la seva funcionalitat intacta. Un rentat manual suau amb aigua tèbia i sabó és suficient per conservar la seva aparença i propietats.

La disponibilitat limitada d'aquestes tasses les converteix en una adquisició especial. Només estaran a botigues Lidl durant aquesta setmana, per la qual cosa és recomanable acudir com més aviat millor per no perdre l'oportunitat de tenir-les a casa. Amb el seu preu assequible i el seu disseny innovador, es perfilen com un dels productes més buscats del moment.

Preus i ofertes actualitzats el dia 13/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis