Ni Lidl, ni Aldi: la cadena de súpers que ha anunciat un tancament massiu de botigues

En els últims temps, una cadena de supermercats coneguda per la seva proposta d'ultra baix cost ha sorprès molts. Després d'un breu període de funcionament en algunes localitats de Castelló, ha tancat dos dels seus establiments. Tot això enmig d'un pla per reestructurar el seu negoci al nostre país.

Malgrat haver arribat amb grans expectatives, la companyia Mere s'ha vist obligada a prendre aquesta dràstica decisió. Els tancaments, que han ocorregut menys d'un any després de l'obertura dels locals, han estat acompanyats d'una liquidació de productes. Aquest ajust reflecteix, entre altres coses, les dificultats per trobar estabilitat en el competitiu mercat espanyol.

El model d'ultra baix cost de Mere: una proposta que no funciona

La cadena Mere ha tancat les seves dues botigues a la província de Castelló, informa El Periódico Mediterráneo. Aquestes estaven ubicades a Almassora i la Vall d'Uixó, operant sota un model de negoci caracteritzat per preus extremadament baixos. Els locals estaven dissenyats per reduir els costos operatius al màxim possible.

S'assemblaven més a magatzems que a supermercats convencionals. Els productes s'exposaven en palets o a frigorífics accessibles, i es comptava amb un personal mínim. Tot això permetia abaratir encara més el cost d'operació.

Aquest enfocament d'ultra baix cost és un model que en el seu dia va ser adoptat per altres cadenes com Lidl o Aldi, però que, amb el temps, ha anat desapareixent. En el cas de Mere, aquesta estratègia sembla no haver quallat, ja que les botigues han tancat a una velocitat sorprenent. Els consumidors, acostumats a una experiència de compra més moderna i accessible, no han trobat atractiu aquest tipus de local tan funcional i auster.

La competència i el futur incert de la marca

La cadena Mere, que operava a Espanya sota el nom de Marketlights S.L., no ha aconseguit trobar l'èxit que esperava en el territori espanyol. Els tancaments a Castelló deixen en evidència les dificultats que l'empresa enfronta en el seu intent per establir-se de manera sòlida en el mercat. En altres comunitats autònomes com Galícia o Catalunya, la firma també havia obert botigues, però no sembla que el model hagi tingut l'impacte esperat.

El panorama per a Mere a Espanya es presenta incert, mentre que en altres parts del món la companyia continua expandint-se. Malgrat la seva promesa de preus baixos i productes de qualitat, l'empresa no ha aconseguit adaptar-se a les exigències del consumidor espanyol. No oferir una experiència de compra més moderna podria haver estat un dels motius que han forçat el tancament de les botigues a Castelló.