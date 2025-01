Confirmat: Aquest és el ‘truc’ del carret de la compra que amaguen els supermercats

Anar al supermercat sembla una tasca simple, però pot ser més complexa del que imaginem. Moltes vegades, sortim del supermercat amb productes que no estaven a la nostra llista inicial. Per què passa això?

Els supermercats no només organitzen els seus productes de manera estratègica, també apliquen tècniques que poden influir en el que acabem comprant. Una de les més sorprenents està relacionada amb els famosos carrets de la compra.

Què amaguen els carrets de la compra dels supermercats?

És probable que, en alguna ocasió, hagis notat que el carretó no es mou de manera recta i, tot i que sembla un detall insignificant, no ho és. Aquests carrets “rebels” estan dissenyats per desviar-te cap als laterals. Per què? Volen que prestis atenció als productes que estan a les prestatgeries.

Quan el carretó es desvia, automàticament mirem al nostre voltant per corregir la direcció. Aquest petit ‘truc’ ens fa observar articles que potser no hauríem notat. Des d'aliments processats fins a productes que no necessitem, tot està disposat de manera estratègica per temptar-nos.

A més, els passadissos dels supermercats estan organitzats per maximitzar les nostres compres. Els productes més bàsics acostumen a estar al fons, obligant-nos a recórrer tota la botiga. Durant el camí, ens creuem amb promocions i articles cridaners que, en molts casos, acaben a la nostra cistella.

Les estratègies que hi ha darrere dels supermercats

El carretó no és l'únic “aliat” dels supermercats per fer-nos gastar més, la música que escoltem mentre comprem també juga un paper important. Segons l'expert en alimentació Miguel Ángel Lurueña, s'utilitzen ritmes diferents depenent del moment del dia, quan hi ha poca gent, els ritmes són més lents, convidant-nos a quedar-nos més temps. Si hi ha més clientela, els ritmes s'acceleren, fomentant un flux més ràpid.

Una altra tàctica habitual és la col·locació de productes dirigits a nens a una alçada específica, perquè siguin fàcilment visibles per a ells. Això genera una mena de “pressió” per als pares, que moltes vegades cedeixen a les peticions dels seus petits.

Per últim, també hi ha les olors. Les fleques i pastisseries solen estar a prop de l'entrada perquè l'aroma dels productes acabats de fornejar ens doni la benvinguda. Aquest truc no només ens obre la gana, sinó que també ens predisposa a comprar més aliments.

No cal entrar al supermercat amb paranoia, però ser conscients d'aquestes estratègies ens pot ajudar. Una bona planificació és clau: fer una llista del que necessitem i cenyir-nos a ella. A més, intentar no anar al súper amb gana pot reduir les compres impulsives.

Encara que aquestes tàctiques poden semblar inofensives, conèixer-les ens dona un avantatge. Així, podem prendre decisions més conscients i evitar omplir el nostre carretó amb coses que no necessitem. Al final, el millor truc està a les nostres mans: ser compradors responsables i estar atents.