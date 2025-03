Ningú esperava l'última hora que ha donat Telepizza: una novetat que molts desitjaven

Telepizza ha sorprès a tothom amb una novetat que molts estaven esperant. La marca, que fa anys que es consolida com un referent en el sector de la pizza a Espanya, continua innovant la seva carta. En aquesta ocasió, l'empresa ha decidit fer un gir a la seva pizza més venuda, amb dues noves receptes que no deixaran indiferent a cap vertader amant de la pizza.

La innovació forma part d'una estratègia de l'empresa per mantenir la seva connexió amb els consumidors. Al llarg dels anys, Telepizza ha sabut reinventar-se, adaptant-se als gustos i preferències dels clients espanyols. Ara, la companyia acaba de llançar dues noves variants de la seva pizza Barbacoa, ampliant la seva varietat i mantenint l'essència que l'ha fet tan popular.

Aquestes són les dues noves pizzes de Telepizza

Les noves versions de la pizza Barbacoa busquen sorprendre sense perdre l'essència de la recepta original. Per un costat, la ‘Barbacoa Crac-Crac’ és una barreja d'ingredients que inclou molles amb xoriço, vores farcides de formatge amb sabor a xoriço, bacó i la salsa barbacoa. Aquesta combinació promet donar un toc únic a la pizza, amb una textura cruixent i saborosa gràcies a les molles i el formatge fos.

D'altra banda, la ‘Barbacoa Chup-Chup’ destaca pel sabor sucós de la carn de boví estil esfilagarsada i les vores farcides de formatge amb sabor a xoriço. A més, també compta amb la tradicional salsa barbacoa, que ha estat un dels segells distintius d'aquesta pizza. Ambdues receptes busquen satisfer els paladars més exigents, mantenint la qualitat que caracteritza Telepizza.

La campanya ‘Un país molt de Telepizza’ està donant a conèixer aquestes noves pizzes

Per donar a conèixer aquestes noves receptes, han llançat la campanya ‘Un país molt de Telepizza’, que celebra la relació propera amb els consumidors espanyols. Amb aquesta iniciativa, la marca destaca la seva connexió amb el públic, que fa més de 40 anys que tria les seves pizzes per compartir moments molt especials. La campanya posa èmfasi en els moments familiars, els aniversaris i els esdeveniments esportius, on la pizza és un acompanyant imprescindible.

Amb més de 700 restaurants a Espanya, la companyia continua sent una de les favorites en el sector. A més de la seva presència en l'àmbit nacional, Telepizza està present en diversos països, cosa que reforça el seu lideratge en el mercat internacional.

Telepizza continua demostrant la seva capacitat d'adaptar-se a les demandes del mercat amb innovacions que enriqueixen la seva oferta. Aquestes noves receptes són un pas més en el seu enfocament per mantenir-se rellevant i continuar creixent. Amb un historial d'èxit en la creació de productes que responen a les tendències, la marca probablement continuarà expandint la seva presència en el sector.