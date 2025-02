Ningú esperava l'últim moviment de Juan Roig i Mercadona: serà aquest mateix 2025

L'expansió de Mercadona continua sorprenent molta gent. La cadena de supermercats liderada per Juan Roig té clar que pensa seguir endavant amb noves obertures. Aquest any, ha pres una decisió estratègica que pocs veien venir, marcant un nou rumb en el seu creixement internacional.

Consolidada com el distribuïdor alimentari més gran d'Espanya, l'empresa valenciana continua creixent a passos de gegant. Ara, ha posat novament la seva mirada més enllà de les seves fronteres espanyoles. I tot apunta que aquest moviment marcarà un abans i un després.

L'expansió de Mercadona a Portugal: pas ferm cap a Lisboa

Mercadona ha decidit reforçar aquest 2025 la seva presència a Portugal amb l'obertura de deu nous supermercats al país veí. Això li permetrà assolir els 70 establiments en territori portuguès, consolidant així el seu procés d'expansió. La novetat és la seva arribada a Lisboa, on inaugurarà dues botigues, una gran fita en la seva estratègia de creixement, informa Economia Digital Galicia.

Des de la seva arribada a Portugal, la companyia ha seguit un pla ben definit: creixent de nord a sud i fent servir el seu centre logístic de Póvoa de Varzim. Aquest lloc és clau, ja que allà es troba la fàbrica de la conservera A Poveira, proveïdora de Mercadona. A més, el 2022 va obrir un segon centre de distribució a Santarém, cosa que li ha permès avançar cap al sud del país.

Si tot va segons el previst, Mercadona acabarà l'any amb més botigues a Portugal que a Galícia, on actualment en té 62. Aquest moviment no només reforça la seva presència al mercat lus, sinó que també demostra la seva aposta per un creixement sostingut i planificat. A finals de 2025 espera arribas als 48 supermercats al nord de Portugal, sumant noves obertures en localitats estratègiques com Braga, Matosinhos, Porto i Penafiel.

Estratègia i consolidació al mercat lus

L'expansió a Portugal no només implica obrir botigues, Mercadona també està invertint en infraestructures i talent. Actualment, té presència en 12 districtes del país i ocupa uns 7.000 treballadors, havent incorporat 1.700 persones l'any passat. A més, el 2025 planeja obrir una nova oficina a l'Alta Lisboa, al mateix lloc que una de les seves noves botigues.

Aquest creixement no és casualitat, l'empresa ha sabut adaptar-se al mercat portuguès, oferint productes locals i ajustant la seva estratègia a les necessitats del consumidor. A més, el seu model de negoci eficient i el seu enfocament en la qualitat han estat claus per guanyar quota de mercat. Amb aquestes accions, Mercadona busca no només créixer en nombre de botigues, sinó també consolidar la seva posició com a referent a Portugal.

L'aposta de Juan Roig pel mercat lus continua donant fruits. Amb passos ferms i una visió a llarg termini, Mercadona continua redefinint el seu paper al mercat internacional. Sens dubte, aquesta estratègia obrirà noves oportunitats i reptes per a la companyia en el futur.