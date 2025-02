Mercadona i Juan Roig donen una gran notícia a milers de clients: més de 3 milions

Mercadona segueix creixent a Espanya amb importants inversions; l'empresa de Juan Roig ha anunciat nous projectes que enfortiran la seva presència al mercat. Aquests plans no només se centren en l'expansió dels seus establiments, sinó també en la modernització dels seus serveis i plataformes digitals. Tot això reflecteix el compromís de la companyia amb la millora constant.

A més de l'obertura de nous supermercats, Mercadona està realitzant ajustos en diversos dels seus serveis. Aquests canvis inclouen tant l'obertura de noves botigues com l'augment de preus a la seva plataforma en línia. L'empresa continua adaptant-se als desafiaments del mercat, mentre manté el seu compromís amb la qualitat i el servei al client.

Un nou supermercat a Lleó: gran inversió a la zona

Recentment, Mercadona ha confirmat l'obertura d'un nou supermercat a Lleó, específicament a Trobajo del Camino. Aquest establiment estarà llest per a obrir portes al maig. L'empresa ha invertit més de 3 milions d'euros per a la construcció d'aquest supermercat, cosa que subratlla la seva aposta per l'expansió.

El nou supermercat estarà ubicat a l'avinguda d'Agustinos 313, molt a prop del Col·legi i Internat Agustinos. Amb una superfície més gran que els anteriors a la zona, aquest establiment busca oferir una millor experiència de compra als clients. A més, aquesta botiga servirà com a referència per als residents de Lleó, consolidant la presència de l'empresa a la regió.

La reubicació dels empleats també és part d'aquest projecte. Els empleats dels supermercats que tancaran a la plaça La Huerta i a l'avinguda del Párroco Pablo Díez seran traslladats al nou establiment. Aquest tipus de decisions reforça el compromís de Mercadona amb el seu personal i la seva estabilitat laboral.

Mercadona també ha anunciat canvis amb el seu servei en línia

Des d'aquesta setmana, Mercadona ha ajustat la tarifa d'enviament per a comandes realitzades a través de la seva plataforma en línia. El cost d'enviament passa de 7,21 a 8,2 euros. La companyia ha explicat que aquesta pujada es deu als augments en els costos generals derivats de la inflació i altres factors econòmics.

Aquest ajust és el primer en 25 anys. Tot i que la compra en línia representa una petita part de la facturació de Mercadona, l'empresa ha decidit adaptar-se als nous desafiaments. El 2023, les vendes a través de la web van ser de 650 milions d'euros, cosa que representa el 2% de la seva facturació total.

A més, Mercadona continua avançant en el seu procés de digitalització. La companyia ha anunciat que invertirà més de 250 milions d'euros entre 2025 i 2028 per modernitzar els seus processos interns. Aquest pla inclou millores en les seves plataformes digitals i en l'eficiència de les seves operacions, l'empresa busca garantir la seva competitivitat en el futur.