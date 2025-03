Ningú esperava l'últim de Josep Oliu, president del Banc Sabadell: enorme sorpresa

Molts pensen que les entitats bancàries més consolidades ja tenen velocitat de creuer. I no van del tot desencaminats, encara que no sempre és així. Els bancs també han d'enfrontar-se a nous reptes i fusions que els permetin seguir un camí financer estable, sòlid i amb vista al futur.

En aquesta línia, el Banco Sabadell ja planeja el seu futur més enllà de l'opa llançada per BBVA, una operació que consideren amb poc èxit. Segons expliquen des de VozPópuli, la seva directiva creu comptar amb la solidesa financera per plantejar-se una adquisició d'Unicaja. Sempre amb un enfocament de negociació amistosa amb els seus principals accionistes.

Mentre que fonts de Banco Sabadell han evitat fer declaracions al respecte, el conseller delegat, César González-Bueno, va deixar entreveure la possibilitat de noves fusions. Això sí, sota la premissa que no afectin negativament la competència ni generin sinergies perjudicials. En l'entorn de Banco Sabadell s'estima que hi ha un 90% de probabilitats que l'opa hostil de BBVA fracassi, almenys sota les seves condicions actuals.

Un escenari que Josep Oliu estudia al detall

A més, tampoc s'espera que BBVA millori la seva oferta. Davant aquest escenari, Banco Sabadell ja dissenya la seva estratègia per fer un pas endavant en el sector bancari espanyol. "Sens dubte aportaríem molt valor a Unicaja", afirmen fonts internes del banc.

Per contrarestar l'opa de BBVA, l'entitat de Josep Oliu ha promès distribuir tot el capital que superi el 13% de la seva ràtio CET1. L'entitat preveu destinar més de 1.000 milions d'euros en dividends i recompra d'accions per al 2025. Així mateix, la seva capacitat de generació de capital li permetria abordar una operació corporativa sense comprometre la seva estabilitat financera.

Per la seva banda, alguns dels principals accionistes d'Unicaja han mostrat disposició a considerar una proposta de Banco Sabadell. Entre ells es troben la Fundació Unicaja, amb el 30,2% del capital, Tomás Olivo, amb més del 9%, i Mayoral, (més del 8%). Si bé existien certes reticències a noves operacions després de l'absorció de Liberbank, ara ha crescut l'acceptació d'una "bona oferta".

El valor d'Unicaja a la Borsa supera actualment els 4.400 milions d'euros, impulsat pel context de tipus d'interès elevats a Europa. Perquè una fusió resulti viable, l'entitat de Josep Oliu hauria de presentar una prima d'entre el 20% i el 30%. El que situaria l'oferta per sobre dels 5.300 milions d'euros.

No obstant això, es preveu que la valoració dels bancs pugui descendir en els pròxims trimestres si els ingressos s'estabilitzen. Mentrestant, la CNMC està a punt d'emetre el seu dictamen sobre l'opa de BBVA. I tot apunta que l'aprovarà perquè no troba obstacles insalvables per a la competència.

A expenses del Govern

No obstant això, la decisió final recau en el Govern, que podria vetar l'operació basant-se en el seu impacte sobre el sector. Des de Banco Sabadell s'aferren a la intervenció de la Moncloa per bloquejar l'opa, mentre que BBVA intensifica la seva pressió. Tot això argumentant que la fusió enfortiria el sistema financer en un moment en què Europa necessita finançar l'increment de la despesa en defensa.

Davant aquest panorama, ambdues entitats es preparen per als possibles desenllaços. Per la seva banda, Josep Oliu planifica la seva estratègia després de l'opa. Paral·lelament, BBVA ha desplegat un equip per garantir que les sinergies de 850 milions d'euros anunciades al mercat puguin materialitzar-se sense traves polítiques.